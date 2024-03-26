В рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы 26 марта пройдет матч Азербайджан U21 — Украина U21. Начало — 15:00 (мск). Азербайджан U21 — Украина U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азербайджан U21

Турнирное положение: В нынешнем отборочном цикле азербайджанцы отнюдь не блещут. В 5 матчах они набрали всего 3 очка.

При этом Азербайджан U21 в 5 матчах забил 4 мяча в ворота соперников. И это притом, что в воротах команды побывало 11 мячей.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда снова уступила. Азербайджанцы не сумели сдержать атаки англичан (1:5).

До того Азербайджан U21 минимально уступил украинцам. А вот чуть ранее команда сумела одолеть латвийских одногодок (1:0).

А вот единственную викторию в отборе команда добыла в матче с Люксембургом. Азербайджан U21 выиграл со счетом 3:2.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не столь монолитно. Да и с реализацией у азербайджанцев имеются явные сложности.

Тем не менее, очки у оппонентов команда способна отнимать. Между тем, проблемы в обороне и близко не решены.

И уж совсем очевидно, что Азербайджан U21 будет действовать вторым номером. Команда постарается отобрать очки у лидера группы.

Украина U21

Турнирное положение: Украинцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице.

Причем Украина U21 выиграла все свои 5 поединков отбора. «Желто-синие» забили 12 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем матче отбора украинцы взяли три очка. Команда переиграла азербайджанских одногодок (1:0).

После того украинцы в контрольной встрече переиграли марокканцев. Единственный мяч забил Олег Очеретько.

Более того, Украина U21 умудрилась переиграть английских сверстников (3:2). Да и вообще, нынешний созыв сборной смотрится мощно!

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне Украина U21 старается сохранить за собой лидерство. Да и вообще, по игре команда выглядит весьма выгодно.

В трех своих последних матчах украинцы не пропустили ни одного мяча. Да и вообще, пропускала команда только от англичан.

Интересно, что в первой встрече с азербайджанцами Украина U21 выиграла с трудом. Единственный мяч с пенальти провел Владимир Бражко.

И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Украинцы не зря лидируют в группе, что явно докажут на поле.

Статистика для ставок

Украина U21 не пропускала в 3 своих последних матчах

Азербайджан U21 в 5 матчах отбора добыл всего 1 викторию

Украинцы пропустили всего 2 мяча в текущей квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.80, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

Прогноз: Украинцы явно будут максимально активны в атаке, к тому же хотят укрепиться в лидерах группы.

«Желто-синие» имеют сильный по именам состав, и уж точно не допустят недооценки соперника.

Ставка: Фора Украины U21 -2.5 за 2.71.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.67