Азербайджан U21
Турнирное положение: В нынешнем отборочном цикле азербайджанцы отнюдь не блещут. В 5 матчах они набрали всего 3 очка.
При этом Азербайджан U21 в 5 матчах забил 4 мяча в ворота соперников. И это притом, что в воротах команды побывало 11 мячей.
Азербайджан U21 — Украина U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда снова уступила. Азербайджанцы не сумели сдержать атаки англичан (1:5).
До того Азербайджан U21 минимально уступил украинцам. А вот чуть ранее команда сумела одолеть латвийских одногодок (1:0).
А вот единственную викторию в отборе команда добыла в матче с Люксембургом. Азербайджан U21 выиграл со счетом 3:2.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не столь монолитно. Да и с реализацией у азербайджанцев имеются явные сложности.
Тем не менее, очки у оппонентов команда способна отнимать. Между тем, проблемы в обороне и близко не решены.
И уж совсем очевидно, что Азербайджан U21 будет действовать вторым номером. Команда постарается отобрать очки у лидера группы.
Украина U21
Турнирное положение: Украинцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице.
Причем Украина U21 выиграла все свои 5 поединков отбора. «Желто-синие» забили 12 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем последнем матче отбора украинцы взяли три очка. Команда переиграла азербайджанских одногодок (1:0).
После того украинцы в контрольной встрече переиграли марокканцев. Единственный мяч забил Олег Очеретько.
Более того, Украина U21 умудрилась переиграть английских сверстников (3:2). Да и вообще, нынешний созыв сборной смотрится мощно!
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне Украина U21 старается сохранить за собой лидерство. Да и вообще, по игре команда выглядит весьма выгодно.
В трех своих последних матчах украинцы не пропустили ни одного мяча. Да и вообще, пропускала команда только от англичан.
Интересно, что в первой встрече с азербайджанцами Украина U21 выиграла с трудом. Единственный мяч с пенальти провел Владимир Бражко.
И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Украинцы не зря лидируют в группе, что явно докажут на поле.
Статистика для ставок
- Украина U21 не пропускала в 3 своих последних матчах
- Азербайджан U21 в 5 матчах отбора добыл всего 1 викторию
- Украинцы пропустили всего 2 мяча в текущей квалификации
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Украина U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.80, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.
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Прогноз: Украинцы явно будут максимально активны в атаке, к тому же хотят укрепиться в лидерах группы.
«Желто-синие» имеют сильный по именам состав, и уж точно не допустят недооценки соперника.
Ставка: Фора Украины U21 -2.5 за 2.71.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.67