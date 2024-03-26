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    Уверенный успех украинской молодежки?

    Азербайджан U21 — Украина U21. Ставка (к. 2.71) и прогноз на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан U21 — Украина U21
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    Константин Вивчаренко
    В рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы 26 марта пройдет матч Азербайджан U21 — Украина U21. Начало — 15:00 (мск). Азербайджан U21 — Украина U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 26 Марта 2024 года
    Азербайджан U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
    •  Азербайджан U21 15:00 Украина U21 Украина U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Азербайджан U21

    Турнирное положение: В нынешнем отборочном цикле азербайджанцы отнюдь не блещут. В 5 матчах они набрали всего 3 очка.

    При этом Азербайджан U21 в 5 матчах забил 4 мяча в ворота соперников. И это притом, что в воротах команды побывало 11 мячей.

    Азербайджан U21 — Украина U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда снова уступила. Азербайджанцы не сумели сдержать атаки англичан (1:5).

    До того Азербайджан U21 минимально уступил украинцам. А вот чуть ранее команда сумела одолеть латвийских одногодок (1:0).

    А вот единственную викторию в отборе команда добыла в матче с Люксембургом. Азербайджан U21 выиграл со счетом 3:2.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не столь монолитно. Да и с реализацией у азербайджанцев имеются явные сложности.

    Тем не менее, очки у оппонентов команда способна отнимать. Между тем, проблемы в обороне и близко не решены.

    И уж совсем очевидно, что Азербайджан U21 будет действовать вторым номером. Команда постарается отобрать очки у лидера группы.

    Украина U21

    Турнирное положение: Украинцы нынешний отбор проводят весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    Причем Украина U21 выиграла все свои 5 поединков отбора. «Желто-синие» забили 12 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче отбора украинцы взяли три очка. Команда переиграла азербайджанских одногодок (1:0).

    После того украинцы в контрольной встрече переиграли марокканцев. Единственный мяч забил Олег Очеретько.

    Более того, Украина U21 умудрилась переиграть английских сверстников (3:2). Да и вообще, нынешний созыв сборной смотрится мощно!

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне Украина U21 старается сохранить за собой лидерство. Да и вообще, по игре команда выглядит весьма выгодно.

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    В трех своих последних матчах украинцы не пропустили ни одного мяча. Да и вообще, пропускала команда только от англичан.

    Интересно, что в первой встрече с азербайджанцами Украина U21 выиграла с трудом. Единственный мяч с пенальти провел Владимир Бражко.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. Украинцы не зря лидируют в группе, что явно докажут на поле.

    Статистика для ставок

    • Украина U21 не пропускала в 3 своих последних матчах

    • Азербайджан U21 в 5 матчах отбора добыл всего 1 викторию

    • Украинцы пропустили всего 2 мяча в текущей квалификации

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.80, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.32.

    Прогноз: Украинцы явно будут максимально активны в атаке, к тому же хотят укрепиться в лидерах группы.

    «Желто-синие» имеют сильный по именам состав, и уж точно не допустят недооценки соперника.

    Ставка: Фора Украины U21 -2.5 за 2.71.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.67

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    Ставка и прогноз на матч Азербайджан U21 — Украина U21 с коэффициентом 2.71. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Уверенный успех украинской молодежки?
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