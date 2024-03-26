Литва
Турнирное положение: Сборная Литвы скатилась с крепкого середняка до аутсайдера европейского футбола, занимая сейчас 138 место в рейтинге ФИФА.
На групповой стадии Лиги наций прибалты заняли последнее место в группе с Турцией, Люксембургом и Фарерами, набрав всего балл, сыграв вничью с последними.
Литва — Гибралтар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад литовцы на выезде смогли переиграть предстоящего противника с первом матче со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры. До этого же они проиграли два матча, уступив еще в прошлом году 0:1 Кипру и 0:2 Черногории.
Не сыграют: Эдвинас Гирдвайнис был удален в первом матче этих команд и теперь пропустит данный поединок.
Состояние команды: Национальная команда Литвы переживает не лучшее время и ни на что серьезное в последнее время не претендует. За минувшие же десять поединков во всех турнирах литовцы смогли добыть только две виктории, а также по четыре раза играли вничью и уступали. Причем в трех проигрышных поединках они даже не смогли забить.
Гибралтар
Турнирное положение: Национальная команда Гибралтара — это андердог европейского и мирового футбола, занимающая сейчас 201 место в рейтинге ФИФА.
Команда каждый раз отборочные компании к чемпионатам мира и Европы заканчивала на последней позиции. Но в Лиге наций, где соперники попроще, результаты получше.
Последние матчи: «Пятьдесят четвертые» в последней своей проведенной игре, как упоминалось выше, уступили Литве 0:1. До этого они выходили на поле еще в ноябре прошлого года, потерпев тогда гостевое фиаско со счетом 0:6 от Нидерландов в отборе Евро-2024.
Не сыграют: Вратарь Дэйл Коулинг будет отбывать дисквалификацию за красную карточку в первом матче.
Состояние команды: Сборная Гибралтара проиграла в своих последних 11 проведенных поединках с учетом всех турниров. Причем за все это время она так и не удосужилась забить ни одного гола, и девять этих проигрышей были с крупным счетом. А от Франции гибралтарцы пропустили аж 14 безответных мячей.
Статистика для ставок
- У Литвы за последние пять игр две виктории столько же поражений
- Гибралтар уступил в 11 минувших встречах и не забил в них
- Последний раз гибралтарцы отличились почти полтора года тому назад
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Литвы — 1.13, победа Гибралтара — 13.50, ничья — 10.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.63 соответственно.
- 3.00Грузия — Греция: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.05Уэльс — Польша: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 1.78Украина — Исландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Литовцы и в ответке должны доказать свое превосходство над гибралтарцами, но вряд ли победа хозяев будет очень уж убедительной. В общем, ставим здесь на такой исход — П1 + ТМ 3,5.
Рекомендуемая ставка: П1 + ТМ 3,5 за 1.82.
Прогноз: И также еще ставим на то, что хозяева поля смогут выиграть каждый из таймов.
Ставка: Литва победит в обоих таймах за 1.97.