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    Литва вновь докажет свое превосходство над Гибралтаром

    Литва — Гибралтар. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига наций, плей-аут, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Гибралтар
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    Игрок сборной Литвы
    В ответном поединке за право остаться в дивизионе С Лиги наций сборная Литвы на своем поле сыграет против команды Гибралтара. Встреча состоится 26 марта и начнется в 20:00 по мск. Литва — Гибралтар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C, плей-офф 26 Марта 2024 года
    Литва
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    Литва

    Турнирное положение: Сборная Литвы скатилась с крепкого середняка до аутсайдера европейского футбола, занимая сейчас 138 место в рейтинге ФИФА.

    На групповой стадии Лиги наций прибалты заняли последнее место в группе с Турцией, Люксембургом и Фарерами, набрав всего балл, сыграв вничью с последними.

    Литва — Гибралтар: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Несколько дней тому назад литовцы на выезде смогли переиграть предстоящего противника с первом матче со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры. До этого же они проиграли два матча, уступив еще в прошлом году 0:1 Кипру и 0:2 Черногории.

    Не сыграют: Эдвинас Гирдвайнис был удален в первом матче этих команд и теперь пропустит данный поединок.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: Национальная команда Литвы переживает не лучшее время и ни на что серьезное в последнее время не претендует. За минувшие же десять поединков во всех турнирах литовцы смогли добыть только две виктории, а также по четыре раза играли вничью и уступали. Причем в трех проигрышных поединках они даже не смогли забить.

    Гибралтар

    Турнирное положение: Национальная команда Гибралтара — это андердог европейского и мирового футбола, занимающая сейчас 201 место в рейтинге ФИФА.

    Команда каждый раз отборочные компании к чемпионатам мира и Европы заканчивала на последней позиции. Но в Лиге наций, где соперники попроще, результаты получше.

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    • Последние матчи: «Пятьдесят четвертые» в последней своей проведенной игре, как упоминалось выше, уступили Литве 0:1. До этого они выходили на поле еще в ноябре прошлого года, потерпев тогда гостевое фиаско со счетом 0:6 от Нидерландов в отборе Евро-2024.

    Не сыграют: Вратарь Дэйл Коулинг будет отбывать дисквалификацию за красную карточку в первом матче.

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    Состояние команды: Сборная Гибралтара проиграла в своих последних 11 проведенных поединках с учетом всех турниров. Причем за все это время она так и не удосужилась забить ни одного гола, и девять этих проигрышей были с крупным счетом. А от Франции гибралтарцы пропустили аж 14 безответных мячей.

    Статистика для ставок

    • У Литвы за последние пять игр две виктории столько же поражений

    • Гибралтар уступил в 11 минувших встречах и не забил в них

    • Последний раз гибралтарцы отличились почти полтора года тому назад

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Литвы — 1.13, победа Гибралтара — 13.50, ничья — 10.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.48 и 2.63 соответственно.

    Прогноз: Литовцы и в ответке должны доказать свое превосходство над гибралтарцами, но вряд ли победа хозяев будет очень уж убедительной. В общем, ставим здесь на такой исход — П1 + ТМ 3,5.

    Рекомендуемая ставка: П1 + ТМ 3,5 за 1.82.

    Прогноз: И также еще ставим на то, что хозяева поля смогут выиграть каждый из таймов.

    Ставка: Литва победит в обоих таймах за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Литва — Гибралтар с коэффициентом 1.82. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Литва вновь докажет свое превосходство над Гибралтаром
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