ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арина СоболенкоДрама Соболенко, провал Рублева и изменения в календаре ATP «Динамо» Москва в четвертом матче серииКрах победителя регулярки, неразбериха в Омске, очередной рывок «Автомобилиста» Сборной Испании будет не хватать ГавиМимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024
  • 11:08
    • Халили выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
  • 09:22
    • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
  • 14:15
    • Дани Алвеса освободили под залог до решения по апелляции
  • 14:06
    • РПЛ назвала главных «Бекхэмов» лиги
  • 13:37
    • В РФС высказались о возможном допуске юношеских сборных России к турнирам в 2024 году
    Все новости спорта

    «Принцы Персии» выиграют без напряга

    Туркменистан — Иран. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, отбор ЧМ-2026, 26 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Ирана
    Прогноз и ставки на Туркменистан — Иран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун
    26 марта в Ашхабаде в четвертом туре второго раунда отборочного турнира к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Туркменистана сыграет против национальной команды Ирана. Начало встречи — в 18:00 по мск. Туркменистан — Иран: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Туркменистан

    Турнирное положение: В текущем отборочном цикле национальная команда Туркменистана в трех матчах набрала всего балл и идет последней в группе, имея минимальные шансы на выход в следующий раунд.

    Коллектив один поединок завершил мировым исходом и дважды уступал, забил три гола, а пропустил в свои ворота аж десять мячей.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад «изумрудные» потерпели крупное гостевое фиаско со счетом 0:5 как раз от предстоящего противника. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до 11 встреч.

    Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Сборная Туркменистана не может выиграть вот уже как на протяжении своих 11 минувших поединков. За это время она расписала три мировые и потерпела аж восемь поражений. Причем за весь данный период времени она в семи случаях так и не смогла распечатать ворота оппонента.

    Иран

    Турнирное положение: С семь набранными очками после трех сыгранных туров сборная Ирана идет во главе своего квартете. Но второй Узбекистан имеет такое же количество баллов.

    Команда в данном турнире отпраздновала две виктории и один матч еще свела вничью, разница забитых и пропущенных составляет 11:2.

  • Дрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии
  • Изучаем свежих претендентов на пост следующего тренера сборной Англии по футболу
  • 23/03/2024

    • Последние матчи: «Принцы Персии» накануне на своем поле разгромили как раз туркменов со счетом 5:0. До этого же они в январе-феврале выступали в финальной части Кубка Азии-2024, где добрались до полуфинала, проиграв там будущему победителю Катару со счетом 2:3.

    Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Команда Ирана за свои десять прошедших встреч во всех турнирах потерпела всего одно поражение, дважды в этот период она еще сыграла вничью и добилась семи выигрышей. А ее забивная серия длится уже как 20 матчей кряду.

    Статистика для ставок

      В пяти из восьми своих последних встреч туркмены не забивали

    • У Ирана 20-матчевая забивная серия

    • Иран дважды обыграл Туркменистан в истории их противостояний при одной ничьей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ирана — 1.10, победа Туркменистана — 33.00, ничья — 10.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.65 соответственно.

    Прогноз: Вряд ли Иран будет сильно напрягаться и наверняка решит исход малой кровью, проведя в ворота соперника не так много голов, как на своем поле.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 2.10.

    Прогноз: В общем, ожидаем здесь несколько безответных голов от фаворита и ставим еще на точный счет 2:0.

    Ставка: Иран победит со счетом 2:0 за 5.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Черногория — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Танзания — Монголия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Саккари — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Азербайджан — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Киз — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швеция — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кливленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Туркменистан — Иран с коэффициентом 2.10. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. «Принцы Персии» выиграют без напряга
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры