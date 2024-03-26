Туркменистан
Турнирное положение: В текущем отборочном цикле национальная команда Туркменистана в трех матчах набрала всего балл и идет последней в группе, имея минимальные шансы на выход в следующий раунд.
Коллектив один поединок завершил мировым исходом и дважды уступал, забил три гола, а пропустил в свои ворота аж десять мячей.
Последние матчи: Несколько дней тому назад «изумрудные» потерпели крупное гостевое фиаско со счетом 0:5 как раз от предстоящего противника. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до 11 встреч.
Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.
Состояние команды: Сборная Туркменистана не может выиграть вот уже как на протяжении своих 11 минувших поединков. За это время она расписала три мировые и потерпела аж восемь поражений. Причем за весь данный период времени она в семи случаях так и не смогла распечатать ворота оппонента.
Иран
Турнирное положение: С семь набранными очками после трех сыгранных туров сборная Ирана идет во главе своего квартете. Но второй Узбекистан имеет такое же количество баллов.
Команда в данном турнире отпраздновала две виктории и один матч еще свела вничью, разница забитых и пропущенных составляет 11:2.
Последние матчи: «Принцы Персии» накануне на своем поле разгромили как раз туркменов со счетом 5:0. До этого же они в январе-феврале выступали в финальной части Кубка Азии-2024, где добрались до полуфинала, проиграв там будущему победителю Катару со счетом 2:3.
Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.
Состояние команды: Команда Ирана за свои десять прошедших встреч во всех турнирах потерпела всего одно поражение, дважды в этот период она еще сыграла вничью и добилась семи выигрышей. А ее забивная серия длится уже как 20 матчей кряду.
Статистика для ставок
- В пяти из восьми своих последних встреч туркмены не забивали
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- У Ирана 20-матчевая забивная серия
- Иран дважды обыграл Туркменистан в истории их противостояний при одной ничьей
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ирана — 1.10, победа Туркменистана — 33.00, ничья — 10.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.65 соответственно.
- 3.00Грузия — Греция: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.05Уэльс — Польша: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Вряд ли Иран будет сильно напрягаться и наверняка решит исход малой кровью, проведя в ворота соперника не так много голов, как на своем поле.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 2.10.
Прогноз: В общем, ожидаем здесь несколько безответных голов от фаворита и ставим еще на точный счет 2:0.
Ставка: Иран победит со счетом 2:0 за 5.50.