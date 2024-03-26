26 марта в Ашхабаде в четвертом туре второго раунда отборочного турнира к ЧМ-2026 в азиатской зоне сборная Туркменистана сыграет против национальной команды Ирана. Начало встречи — в 18:00 по мск. Туркменистан — Иран: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Туркменистан

Турнирное положение: В текущем отборочном цикле национальная команда Туркменистана в трех матчах набрала всего балл и идет последней в группе, имея минимальные шансы на выход в следующий раунд.

Коллектив один поединок завершил мировым исходом и дважды уступал, забил три гола, а пропустил в свои ворота аж десять мячей.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «изумрудные» потерпели крупное гостевое фиаско со счетом 0:5 как раз от предстоящего противника. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до 11 встреч.

Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Сборная Туркменистана не может выиграть вот уже как на протяжении своих 11 минувших поединков. За это время она расписала три мировые и потерпела аж восемь поражений. Причем за весь данный период времени она в семи случаях так и не смогла распечатать ворота оппонента.

Иран

Турнирное положение: С семь набранными очками после трех сыгранных туров сборная Ирана идет во главе своего квартете. Но второй Узбекистан имеет такое же количество баллов.

Команда в данном турнире отпраздновала две виктории и один матч еще свела вничью, разница забитых и пропущенных составляет 11:2.

Последние матчи: «Принцы Персии» накануне на своем поле разгромили как раз туркменов со счетом 5:0. До этого же они в январе-феврале выступали в финальной части Кубка Азии-2024, где добрались до полуфинала, проиграв там будущему победителю Катару со счетом 2:3.

Не сыграют: Почти все основные футболисты команды смогут принять участие в этом поединке.

Состояние команды: Команда Ирана за свои десять прошедших встреч во всех турнирах потерпела всего одно поражение, дважды в этот период она еще сыграла вничью и добилась семи выигрышей. А ее забивная серия длится уже как 20 матчей кряду.

Статистика для ставок

В пяти из восьми своих последних встреч туркмены не забивали

У Ирана 20-матчевая забивная серия

Иран дважды обыграл Туркменистан в истории их противостояний при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ирана — 1.10, победа Туркменистана — 33.00, ничья — 10.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.65 соответственно.

Прогноз: Вряд ли Иран будет сильно напрягаться и наверняка решит исход малой кровью, проведя в ворота соперника не так много голов, как на своем поле.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 2.10.

Прогноз: В общем, ожидаем здесь несколько безответных голов от фаворита и ставим еще на точный счет 2:0.

Ставка: Иран победит со счетом 2:0 за 5.50.