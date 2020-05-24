«Тайпауэр» — «Хан Юэнь». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Премьер-лиги 24 мая 2020 года

24 мая «Тайпауэр» и «Хан Юэнь» сыграют за первое место в турнирной таблице тайваньской Премьер-лиги. Начало встречи в 11:00 по мск. Прогноз на «Тайпауэр» — «Хан Юэнь».

«Тайпауэр»

«Тайпауэр» сейчас на втором месте и отстает от соперника всего на одно очко, имея в своем активе 13 пунктов. Так что победа в этой игре даст хозяевам возможность выйти на вершину таблицы.

В прошлом туре команда потерпела единственное поражение, которое портит статистику — поражение от «Университета Тайваня» со счетом 2:1.

Двумя турами ранее «Тайпауэр» сыграл в нулевую ничью с «Тайчун». Также было 4 победы подряд. Из последних успехов стоит отметить разгром «Ред Лайонс» (1:6) и победу над «Университетом Мин Чуан» (0:2).

Это будет первое домашнее выступление для команды в нынешнем сезоне.

«Хан Юэнь»

«Хан Юэнь» набрал 14 очков, выиграв 4 раза и добыв ничью в двух играх. Таким образом, команда возглавляет турнирную таблицу.

Прошлый тур выдался непростым для госте. Они лишь с минимальным счетом смогли обыграть «Тайвань Стил». Перед этим была выездная ничья с «Тайбэй Татун» (2:2).

Кроме того, «Хан Юэнь» обыграл два университета — это «Университет Мин Чуан» (1:0) и «Университет Тайваня» (2:0).

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На выезде коллектив не проигрывает на протяжении трех выступлений.

Прогноз

В трех очных матчах на стадионе «Тайпауэр» результат был либо в пользу хозяев, либо была ничья — 2:0, 3:3, 0:0.

Именно «Тайпауэр» оценивается как фаворит встречи. При этом разрыв в коэффициентах небольшой — 1.77 против 3.60 соответственно.

«Тайпауэр» не проигрывает этому сопернику на своем поле. Да и матч в этот раз очень важный. Победа позволит выйти на первое место. Полагаем, что после серии выездов «красно-синие» будут рады домашним трибунам и смогут добиться успеха. 0