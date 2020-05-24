«Тайнан Сити» — «Тайбэй Татун». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 24 мая 2020 года

В седьмом туре чемпионата Тайваня «Тайнан Сити» будет принимать «Тайбэй Татун». Игра пройдет на «Стадионе округа Тайнань» 24 мая. Начало встречи — в 11:00 мск. Прогноз на «Тайнан Сити» — «Тайбэй Татун».

«Тайнан Сити»

В течение шести туров «Тайнан Сити» сумел заработать 9 очков. Благодаря этому команда располагается на пятой строчке чемпионата Тайваня.

Коллектив Ло Чи-Чонга сейчас выглядит нестабильно. Под его управлением «Тайнан Сити» чередует поражения с победами.

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В первом туре нового сезона команда в гостях одолела «Университет Мин Чуан» (4:2), но уже в следующем матче она на своем поле влетела клубу «Тайпауэр» (0:1). Третий тур завершился для представителей округа Тайнянь победой над «Ред Лайонс» (3:2).

В мае «Тайнан Сити» уступил «Тайчуну» (0:1). одержал верх над «Университетом Тайваня» (4:0), а также оказалась слабее «Хан Юэня» (0:1).

«Тайбэй Татун»

Сейчас «Тайбэй Татун» находится на четвертой строчке чемпионата с 11 очками в копилке. От лидера турнира команда отстает на 3 пункта.

В нынешнем сезоне «Тайбэй Татун» забивает больше остальных. За шесть поединков этот коллектив организовал 19 голов, пропустив при этом 9 мячей.

В первом туре чемпионата «Тайбэй Татун» потерпел домашнее поражение от «Тайпауэр» (0:4), а в следующем поединке он разгромил «Ред Лайонс» (4:0). В последнем матче апреля команда расписала мировую с «Тайчуном» (2:2).

В майских играх «Тайбэй Татун» разбил «Университет Тайваня» (5:1), обменялся голами с «Хан Юэнь» (2:2) и уверенно разобрался с «Университетом Мин Чуан» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Тайнан Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью — 3.95, а на победу «Тайбэй Татун» — 2.12.

Наш прогноз на матч — «Тайнан Сити» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.83. 0