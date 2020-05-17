«Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года

Во втором туре чемпионата Южной Кореи «Сувон Блюуингс» будет принимать «Ульсан Хендай». Игра пройдет на стадионе «Сувон Ворлд Кап» 17 мая. Начало встречи — в 10:30 мск. Прогноз на «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай».

«Сувон Блюуингс»

Команда из Сувона в прошлом сезоне финишировала на восьмой позиции. Набрав 40 баллов, «голубые крылья» попали в группу вылета, но сохранили прописку в высшей лиге.

В первом туре сезона 2020 «Сувон Блюуингс» встретился с клубом «Чонбук Моторс». В этом поединке подопечные Ли Лим Сэна уступили хозяевам встречи со счетом 0:1.

На 77-й минуте упомянутого матча полузащитник Антонис получил красную карточку, из-за чего он пропустит второй тур.

Из-за гола на 86-й минуте «Сувон Блюуингс» остался с нулем очков на старте чемпионата, а в турнирной таблице он сейчас идет девятым.

«Ульсан Хендай»

Коллектив из Ульсана до последнего бился за чемпионство годом ранее. В итоге он закончил сезон на втором месте, уступив «Чонбуку Моторс» из-за дополнительных показателей.

На старте нынешнего сезона «тигры» выглядели здорово. Команда под крылом Ким Хо Гона разгромила «Сангжу Сангму» — 4:0.

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Преимущество «Ульсан Хендай» обеспечил себе уже к 8-й минуте, а на перерыв «тигры» ушли с двумя забитыми мячами в активе.

Положив еще два гола во втором тайме, «Ульсан Хендай» выдал идеальное начало чемпионата, благодаря чему он сейчас идет первым в турнирной таблице.

Прогноз и ставки

Победа «Сувона Блюуингс» оценивается коэффициентом 4.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.50, а на победу «Ульсана Хендай» — 1.94.

Дома «Сувон Блюуингс» будет цепляться за очки в сезоне, но «Ульсан Хендай» успел набрать уверенный ход, поэтому он постарается играть первым номером. Но, несмотря на это, много голов ждать не стоит. Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.77. 0