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    Порадует ли голами игра в Сувоне?

    «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года

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    Прогноз на «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай»
    «Ульсан Хендай»
    Во втором туре чемпионата Южной Кореи «Сувон Блюуингс» будет принимать «Ульсан Хендай». Игра пройдет на стадионе «Сувон Ворлд Кап» 17 мая. Начало встречи — в 10:30 мск. Прогноз на «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай».
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 17 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Сувон Блюуингс»

    Команда из Сувона в прошлом сезоне финишировала на восьмой позиции. Набрав 40 баллов, «голубые крылья» попали в группу вылета, но сохранили прописку в высшей лиге.

    В первом туре сезона 2020 «Сувон Блюуингс» встретился с клубом «Чонбук Моторс». В этом поединке подопечные Ли Лим Сэна уступили хозяевам встречи со счетом 0:1.

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    • На 77-й минуте упомянутого матча полузащитник Антонис получил красную карточку, из-за чего он пропустит второй тур.

    Из-за гола на 86-й минуте «Сувон Блюуингс» остался с нулем очков на старте чемпионата, а в турнирной таблице он сейчас идет девятым.

    «Ульсан Хендай»

    Коллектив из Ульсана до последнего бился за чемпионство годом ранее. В итоге он закончил сезон на втором месте, уступив «Чонбуку Моторс» из-за дополнительных показателей.

    На старте нынешнего сезона «тигры» выглядели здорово. Команда под крылом Ким Хо Гона разгромила «Сангжу Сангму» — 4:0.

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    Преимущество «Ульсан Хендай» обеспечил себе уже к 8-й минуте, а на перерыв «тигры» ушли с двумя забитыми мячами в активе.

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    Положив еще два гола во втором тайме, «Ульсан Хендай» выдал идеальное начало чемпионата, благодаря чему он сейчас идет первым в турнирной таблице.

    Прогноз и ставки

    Победа «Сувона Блюуингс» оценивается коэффициентом 4.00, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.50, а на победу «Ульсана Хендай» — 1.94.

    Дома «Сувон Блюуингс» будет цепляться за очки в сезоне, но «Ульсан Хендай» успел набрать уверенный ход, поэтому он постарается играть первым номером. Но, несмотря на это, много голов ждать не стоит. Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.77. 0

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    «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Южной Кореи 17 мая 2020 года. Прогноз на «Сувон Блюуингс» — «Ульсан Хендай». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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