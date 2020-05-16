«Тэгу» — «Пхохан Стилерс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч К-Лиги 1 16 мая 2020 года

Во втором туре южнокорейской К-Лиги 1 «Тэгу» сыграет у себя дома с «Пхохан Стилерс». Матч состоится 16 мая на стадионе «Тэгу». Начало в 10:30 по мск. Прогноз на «Тэгу» — «Пхохан Стилерс».

«Тэгу»

В чемпионате «Тэгу» стартовал с ничейного результата. Команда набрала одно очко в матче с «Инчхон Юнайтед», сыграв с соперником в нулевую.

Таким образом, сейчас клуб имеет один пункт и располагается на седьмой строчке рейтинга.

Это вторая ничья, причем нулевая, в чемпионате страны. В конце прошлого сезона «Тэгу» сыграл в нулевую с «Сеулом» и тоже на своем поле. Также отметим, что коллектив не побеждает на своем поле уже 5 поединков подряд.

«Пхохан Стилерс»

«Пхохан» вырвался вперед благодаря победе в первом туре. Команда выиграла у «Пусан Ай Парк» со счетом 2:0. В турнирной таблице гости занимают третье место.

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Перед стартом сезона команда выиграла в товарищеской встрече у «Бусан Киотонг» со счетом 2:1.

В чемпионате «Пхохан» имеет 3-матчевую победную серию, причем во всех трех случаях команда забивала не менее двух голов. А в целом беспроигрышная серия составляет 5 поединков.

Прогноз

«Тэгу» не уступает сопернику на протяжении четырех встреч — две победы и две ничьи. Последние два матча заканчивались нулевой мировой.

Коэффициенты на победу выглядят так: 2.48 на хозяев и 3.05 на гостей. Ничья оценивается в 3.15.

Предлагаем поставить на исход «фора 1 (0)» за 1.73. 0