«Тайнан Сити» — «Ред Лайонс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, «Тайнан Сити» на своем поле примет «Ред Лайонс» в рамках третьего тура чемпионата Тайваня. Встреча, которая пройдет на 1-тысячном стадионе, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Тайнан Сити» — «Ред Лайонс».

«Тайнан Сити»

«Тайнан Сити» — молодой клуб, поэтому пока что не может похвастать какими-то серьезными достижениями. Его основание состоялось в 2016 году.

Прошлая кампания — пока что самая успешная для команды. По итогам сезона 2019 года коллективу удалось занять четвертую позицию.

Если проследить за его выступлениями за все три года, что существует Премьер-лига Китайской Республики, то виден прогресс «Сити». В 2017 году он занял восьмое место, а в 2018 — пятое.

В первом туре клуб выиграл 4:2, а во втором проиграл «Тайпауэру» и занимает пятое место.

«Ред Лайонс»

«Ред Лайонс» также представляет собой столицу страны Тайбэй. У клуба молодая история, ведь он был основан только три года назад.

Правда, он существовал и до 2017 года, но на аматорском уровне, появившись в 1983 году.

В качестве профессиональной организации коллектив провел только два сезона в местной Премьер-лиги. В 2018 году он занял шестое место, а в 2019 — восьмое.

В первых двух турах новой кампании клуб также проиграл — «Хан Юэню» и «Татуну» (дважды 0:4).

Прогноз

Букмекеры считает фаворитом «Тайнан Сити», коэффициент на победу которого равен 1,05, тогда как успех гостей оценивается в 17,00, ничья — в 9,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Тайнан Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,00. 0