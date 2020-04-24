«Неман» — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 24 апреля 2020 года

В шестом туре чемпионата Белоруссии по футболу, «Неман» в Гродно 24 апреля сыграет с «Энергетик-БГУ». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на «Неман» — «Энергетик-БГУ».

«Неман»

«Неман» в прошлом чемпионате Белоруссии финишировал лишь на девятой позиции в турнирной таблице. В текущем первенстве после пяти туров клуб из Гродно с пятью очками идет 14-м, опережая зону вылета на два пункта.

Начали «олени» текущий розыгрыш с гостевого поражения от «Ислочи» (0:1), а во втором туре они на домашнем поле справится с «Витебском» (2:0), добыв пока единственную викторию в сезоне.

Затем «желто-зеленые» выдали серию из двух мировых, поочередно поделив очки в Солигорске с «Шахтером» (0:0) и в родных стенах с «Белшиной» (1:1).

В минувшем игровом дне «Неман» потерпел фиаско в Минске от местного «Динамо» со счетом 2:0. Отметим, что в Гродно команда не проигрывает уже пяти встречах первенства, где три были выигрышными, пропустив в этот период лишь два гола.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетик», который в прошлом сезоне вел борьбу за выживание, начал этот чемпионат просто блестяще, одержав три виктории подряд.

В первом туре первенства «студенты» довольно-таки неожиданно в родных стенах уверенно разобрались с БАТЭ (3:1). После этого они поочередно обыграли новичка вышки «Рух» (1:0) в гостях и «Минск» (2:0) дома.

Но затем минский коллектив сдал позиции, проиграв две игры. Сперва он потерпел на выезде поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:2), а в минувшем игровом дне на своей территории был слабее «Городеи» (0:1).

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С девятью зачетными пунктами «энергетики» разместились на пятой строке в турнирной таблице, однако трио лидерам они уступают всего лишь один балл. Отметим, что фиаско в Жодино (0:2) стало первым за последние четыре выездные игры в первенстве.

В минувшем чемпионате в Гродно команды сыграли вничью (1:1), а в Минске победил «Неман» (4:2). Стоит отметить, что «олени» не проигрывают «студентам» в семи последних играх.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Немана» предлагают — 2.55.

На викторию «Энергетика-БГУ» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.20.

Для «Немана» «студенты» является очень удобным соперником. Наверняка в этом поединке гродненцы подтвердят эту тенденцию. Ставим в этой игре на хозяев, но с форой. Наш прогноз и ставка: победа «Немана» с форой 0. 0