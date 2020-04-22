«Куктош» — «Худжанд». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Высшей лиги Таджикистана 22 апреля 2020 года

22 апреля состоится матч третьего тура чемпионата Таджикистана, в котором «Куктош» примет «Худжанд». Начало поединка в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Куктош» — «Худжанд».

«Куктош»

В отличие от соперника «Куктош» еще не проигрывал в этом сезоне. Команда сыграла вничью с «Регар-ТадАЗом» со счетом 0:0, а после этого победила на выезде «Истаравшан» с результатом 0:3.

Таким образом, команда продолжает свою серию в чемпионате. Хозяева не проигрывают уже 5 матчей, выиграв в трех из них.

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Сейчас коллектив имеет 4 очка и занимает пятое место в лиге. Вместе с чемпионом «Истиклолом» «Куктош» имеет нулевую статистику пропущенных голов.

«Худжанд»

«Худжанд» провел хороший прошлый сезон, заняв второе место. Пока что в новом игровом году команда седьмая с тремя очками после двух туров.

На старте гости проиграли в Суперкубке Таджикистана «Истиклолу» со счетом 2:1. После этого коллектив исправился путем победы над ЦСКА (1:3). В прошлый раз клубу не повезло и у себя дома «орлы» проиграли «Хатлону» 2:3.

«Северне» имеют неважную выездную статистику, поскольку они проиграли в четырех из пяти гостевых матчей.

Прогноз и ставки

Несмотря на не совсем удачные выступления в начале сезона «Худжанд» можно считать фаворитом, поскольку команда явно сильнее соперника, учитывая 5 побед подряд в очных противостояниях.

Такого же мнения и букмекеры, которые дают на хозяев 5.80, а на гостей — 1.45. При этом ничью они оценивают в 4.00.

Предлагаем поставить на «Х2 и ТБ 2.5» за 1.94. Во всех очных встречах команды забивали на двоих не менее двух мячей. 0