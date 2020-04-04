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    Возьмет ли «Истиклол» очередной Суперкубок Таджикистана?

    «Истиклол» — «Худжанд». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Суперкубка Таджикистана 4 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана
    Прогноз на «Истиклол» — «Худжанд»
    ФК «Истиклол»
    4 апреля состоится открытие сезона в Таджикистане. Начало заложит матч за Суперкубок страны, в котором сразятся «Истиклол» и «Худжанд». Поединок начнется в 15:00 по мск. Прогноз на «Истиклол» — «Худжанд».

    «Истиклол»

    Команда является обладателем восьми Суперкубков Таджикистана. В прошлом году она разгромила «Худжанд» со счетом 3:0.

    В последний раз «Истиклол» играл 11 марта. В рамках Кубка АФК коллектив обыграл тот же «Худжанд» со счетом 2:0.

    Перед этим «красно-черные» провели два квалификационных поединка в Лиге чемпионов Азии. 21 января команда выиграла у «Локомотива» Ташкент 0:1, однако в финале отбора уступила «Аль-Ахли» с тем же результатом.

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    • Из шести последних матчей клуб выиграл четыре. Сезон в чемпионате «Истиклол» завершил поражением от ЦСКА Памир Душанбе (3:2). Также снова был обыгран «Худжанд» (2:1) и со счетом 2:4 коллектив выиграл у «Панджшера».

    По итогам сезона в чемпионате Таджикистана «Истиклол» стал чемпионом, набрав 51 очко и оторвавшись тем самым от «Худжанда» на 15 очков.

    «Худжанд»

    «Худжанд» стал вторым в чемпионате. Команда набрала 36 пунктов. Это будет четвертое подряд противостояние для клуба с «Истиклолом» в рамках Суперкубка.

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    Последняя форма «северян» является неудачной, поскольку в пяти играх коллектив потерпел 4 поражения. Начнем с того, что чемпионат команда завершила с двумя поражениями подряд — 2:1 с «Истиклолом» и 0:1 с «Истаравшаном».

    В финале квалификации Кубка АФК «Худжанд» играл с «Нефтчи» Кочкор-Ата. В первой встрече было поражение 1:0, однако в ответном поединке команде удалось одержать победу со счетом 3:0.

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    • Отметим, что «Худжанд» еще ни разу не выигрывал Суперкубок страны.

    Прогноз и ставка

    Итак, «Истиклол» выиграл 5 последних очных встреч с «Худжандом». В Суперкубке были такие результаты — 3:0, 3:2 и 3:2. Во всех пяти случаях первые забивали не менее двух голов.

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    В связи с этим букмекеры полагают, что и в этот раз «Истиклол» с большой долей вероятности возьмет верх над соперником. Коэффициенты следующие: 1.47 на первых, 5.40 на вторых и ничья за 4.20. На победу в матче с учетом дополнительного времени предлагают 1.25 и 3.75 соответственно.

    «Истиклол» явно сильнее «орлов». Учитывая последнюю статистику забитых голов хозяев в очных поединках, предлагаем поставить на «ИТ 1 больше 1.5» за 1.55. 0

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