«Централ Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Австралии 20 марта 2020 года

В пятницу, 20 марта, в очередном туре чемпионата Австралии «Централ Кост Маринерс» дома сыграет с «Мельбурн Сити». Игра начнется в 09:30 по мск. Прогноз на «Централ Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити».

«Централ Кост Маринерс»

«Централ Кост Маринерс» проводит очень слабый сезон, находясь в турнирной таблице австралийской А-Лиги на последнем месте. В 21 матче команда набрала всего 13 очков, отставая от ближайшей дружины уже на семь баллов.

На данный момент у клуба из города Госфорд 9-матчевая проигрышная серия, где пять встреч были проиграны «всухую» и трижды были разгромные поражения.

В предыдущем туре «сине-желтые» в гостях уступили «Брисбен Роар» со счетом 0:1, а перед этим были домашние поражения от «Веллингтон Феникс» (1:3) и выездное «Вестерн Юнайтед» (2:6).

Десять домашних встреч текущей А-Лиги принесли «Централ Кост» три выигрыша, одну ничью и шесть проигрышных результатов, разница забитых и пропущенных — 10:20.

«Мельбурн Сити»

«Мельбурн Сити» с 37 очками занимает вторую позицию в турнирной таблице, но от лидера команда отстает уже на десять очков, и при этом сыграла на два матча больше.

В этом первенстве команда добыла 11 побед, четыре ничьи и шесть поражений. На протяжении трех поединков она не знает горечи поражений, дважды победив в этом отрезке при одной ничьей.

Мировая состоялась в прошлом туре в родных стенах с «Уондерерс ВС» (1:1), а обыграть удалось на выезде «Перт Глори» (3:2) и дома «Брисбен Роар» (1:0).

В десяти гостевых играх текущего австрийского первенства мельбурнцы одержали четыре виктории, дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли, разница мячей — 19:17.

В первом круге «Мельбурн» дома победил 3:1, в прошлом сезоне мельбурнцы в родных стенах выиграли 5:0, а на выезде раз проиграли (1:2) и раз сыграли вничью (1:1).

Прогноз на «Централ Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Мельбурн Сити» предлагают — 1.58.

На викторию «Централ Кост Маринерс» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.50.

Ожидаем от поединка одного из лидеров первенства с главным аутсайдером вполне результативный футбол. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,5 за 1.54. 0