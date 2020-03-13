«Реал» — «Эйбар». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Ла Лиги 12 марта 2020 года

В четверг, 12 марта, «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Эйбаром» в 28-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Эйбар».

«Реал»

В начале февраля, в домашнем дерби с «Атлетико» подопечные Зидана взяли верх благодаря единственному голу Бензема во втором тайме, доведя серию побед до пяти матчей.

Зато в четвертьфинале Кубка Испании мадридцы вылетели, уступив «Реал Сосьедаду» (3:4), потерпев первое поражение с октября прошлого года и прервав беспроигрышную серию из 21 матча во всех турнирах.

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В Затем, в рамках Примеры «Реал» на выезде разгромил «Осасуну» (4:1), а потом на своем поле упустил победу над «Сельтой» (2:2).

Выезд в гости к «Леванте» завершился поражением со счетом 0:1, после чего «Реал» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последних матчах «Реал» одержал победу в домашнем «Эль-Класико» с «Барселоной» (2:0), а затем на выезде проиграл «Бетису» (1:2).

После 27 туров Примеры «Реал» с 56 очками идет на втором месте, на 2 очка отставая от «Барселоны». Разница мячей 49-19, 14 голов забил Карим Бензема, еще 5 — Серхио Рамос.

«Эйбар»

Подопечные Хосе Луис Мендилибара начали февраль с домашней ничьей с «Бетисом» (1:1), посл е чего на выезде уступили «Алавесу» (1:2).

На «Камп Ноу» «Эйбар» был уничтожен «Барселоной», уступив со счетом 0:5. Пятиматчевую безвыигрышную серию прервала крупная домашняя победа над «Леванте» (3:0).

В последних матчах «Эйбар» на своем поле проиграл со счетом 1:2 сначала «Мальорке», а потом «Реал Сосьедаду», в обоих матчах «размочив» счет на 90-й минуте.

После 27 туров Примеры «Эйбар» с 27 очками очками идет на 16 месте. Разница мячей 27-41, семь голов забил Фабиан Орельяна, еще 5 — Шарлес.

Календарь и таблица испанской Примеры

В первом туре «Эйбар» на своем поле уступил «Реалу» со счетом 0:4. В прошлом сезоне «Эйбар» дома победил 3:0, в гостях проиграв 1:2.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» букмекеры дают коэффициент 1,22, на ничейный результат в основное время — 6,50, а на победу «Эйбара» — 12,00.

После фиаско в Севилье «Реал» приложит все силы, чтобы не оплошать в матче с «Эйбаром», В последних 5 домашних матчах с «Эйбаром» мадридцы выиграли 4 раза, раз сыграв вничью. Прогнозируем победу команды Зидана.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: «гол в каждом из таймов» за 1,45 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0