«Байер» — «Унион». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Кубка Германии 4 марта 2020 года

В четвертьфинале Кубка Германии «Байер» будет принимать «Унион». Игра пройдет на «Бай-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Унион».

«Байер»

Первый поединок в Кубке Германии леверкузенская команда провела в этом сезоне 10 августа. Тогда в гостях представители Бундеслиги разбили «Алеманию Ахен» (4:1).

А уже на следующем этапе турнира «Байер» у себя дома с минимальным преимуществом одержал верх над «Падерборном» (1:0). Единственный гол забил Лукас Аларио.

В 1/8 финала Кубка страны леверкузенцы встретились с представителем второй Бундеслиги. На «Бай-Арене» подопечные Петера Боса переиграли «Штутгарт» (2:1).

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В чемпионате Германии «львы» находятся на пятом месте с 44 баллами на счету. А в Лиге Европы «Байер» недавно прошел «Порту» по сумме двух встреч — 5:2.

«Унион»

Берлинский клуб провел свой первый поединок в этом турнире 11 августа. Тогда на стадии 1/32 финала Кубка страны команда без шансов разнесла «Хальберштадт» (6:0).

29 октября «Унион» встретился с «Фрайбургом» в 1/16 финала. Игра прошла на стадионе «Шварцвальд». В ней подопечные Урса Фишера легко справились с хозяевами — 3:1.

Последний на данный момент матч в Кубке закончился победой «железных» над клубом «Верль» (1:0), после чего берлинцы переиграли «Вердер» в чемпионате (2:0).

В следующих трех встречах в рамках Бундеслиги «Унион» уступил «Байеру» (2:3), одержал верх над «Айнтрахтом» (2:1) и разошелся миром с «Вольфсбургом» (2:2). В таблице чемпионата коллектив Фишера идет 10 с 30 очками.

Прогноз и ставка

На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничью — 4,54, а на победу «Униона» — 5,55.

На «Бай-Арене» хозяева выступят ярко и постараются уверенно переиграть непростого оппонента, чтобы пройти дальше. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Байера» с форой -1 за 1,91. 0