ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее Винисиус ЖуниорПессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
  • 00:50
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:30
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»
  • 21:59
    • ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»
  • 17:00
    • Казань примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
  • 19:28
    • «Сибирь» «всухую» обыграла «Автомобилист»
  • 17:36
    • Минспорта РФ восстановило аккредитацию ВФЛА
    Все новости спорта

    Проведет ли удачно «Байер» четвертьфинальный матч?

    «Байер» — «Унион». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Кубка Германии 4 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на Унион Берлин
    Прогноз на «Байер» — «Унион»
    Петер Бос
    В четвертьфинале Кубка Германии «Байер» будет принимать «Унион». Игра пройдет на «Бай-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Унион».
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 04 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    Первый поединок в Кубке Германии леверкузенская команда провела в этом сезоне 10 августа. Тогда в гостях представители Бундеслиги разбили «Алеманию Ахен» (4:1).

    А уже на следующем этапе турнира «Байер» у себя дома с минимальным преимуществом одержал верх над «Падерборном» (1:0). Единственный гол забил Лукас Аларио.

    В 1/8 финала Кубка страны леверкузенцы встретились с представителем второй Бундеслиги. На «Бай-Арене» подопечные Петера Боса переиграли «Штутгарт» (2:1).

    Все прогнозы на спорт

    В чемпионате Германии «львы» находятся на пятом месте с 44 баллами на счету. А в Лиге Европы «Байер» недавно прошел «Порту» по сумме двух встреч — 5:2.

    «Унион»

    Берлинский клуб провел свой первый поединок в этом турнире 11 августа. Тогда на стадии 1/32 финала Кубка страны команда без шансов разнесла «Хальберштадт» (6:0).

  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • Удержит ли «Боруссия» своих юных звезд, куда переберется хавбек «матрасников», переедет ли защитник «Наполи» в Париж и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • 29 октября «Унион» встретился с «Фрайбургом» в 1/16 финала. Игра прошла на стадионе «Шварцвальд». В ней подопечные Урса Фишера легко справились с хозяевами — 3:1.

    Последний на данный момент матч в Кубке закончился победой «железных» над клубом «Верль» (1:0), после чего берлинцы переиграли «Вердер» в чемпионате (2:0).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В следующих трех встречах в рамках Бундеслиги «Унион» уступил «Байеру» (2:3), одержал верх над «Айнтрахтом» (2:1) и разошелся миром с «Вольфсбургом» (2:2). В таблице чемпионата коллектив Фишера идет 10 с 30 очками.

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничью — 4,54, а на победу «Униона» — 5,55.

    На «Бай-Арене» хозяева выступят ярко и постараются уверенно переиграть непростого оппонента, чтобы пройти дальше. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Байера» с форой -1 за 1,91. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.51
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Бавария» добилась знаковой победы
  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
    • 21:22 26/02/2020     Винисиус Жуниор
  • Пессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
    • Вчера в 13:37     «Спартак» — «Динамо»
  • Убедительный «Спартак». Красно-белые заслуженно победили в столичном дерби
    • 22:21 29/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Байер» — «Унион». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Кубка Германии 4 марта 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Унион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Тоже интересно
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. 10 очков Драйзайтля и Макдэвида, дебютный гол Наместникова за «Колорадо»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 марта 07:580
  • 08:51
    • «Арсенал» рискует надолго потерять Торрейру
  • 08:34
    • Капелло может вернуться в «Милан»
  • 08:19
    • «Чикаго» одолел «Даллас», «Милуоки» проиграл «Майами»
    Никита Нестеров Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 23:190
  • Экспресс дня

  • Пройдет ли «Челси» «Ливерпуль» в Кубке Англии?
  • 4.71
    •
  • 07:33
    • Чемпионат Швейцарии приостановлен из-за коронавируса
  • 07:19
    • Матч «Ювентус» — «Интер» может пройти 9 марта
  • 07:03
    • «Порту» опередил «Бенфику» в чемпионате Португалии
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду Футбол «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» Вчера в 05:080
  • 21:34
    • Слуцкий: Суперкубок УЕФА — это знаковое событие для Казани и страны
  • 16:33
    • СДК КХЛ не стал наказывать Бурмистрова
  • 16:16
    • «Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за Санчо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие