«Милан» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 1 марта 2020 года

В первый день весны «Милан» на «Сан-Сиро» сыграет с «Дженоа» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток будет дан в 14:30 по мск. Прогноз на «Милан» — «Дженоа».

«Милан»

По итогам 25 матчей «Милан» набрал 36 очков, с которыми расположился на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. От шестой еврокубковой строки команду отделяют только дополнительные показатели.

«Россонери» проиграли лишь раз за последние восемь встреч итальянского первенства, уступив два тура тому назад в дерби «Интеру» (2:4), выигрывая по ходу встречи 2:0.

После того поединка миланцы в родных пенатах минимально одолели «Торино» со счетом 1:0, в минувшем игровом дне они упустили гостевую победу над «Фиорентиной» (1:1), пропустив в самой концовке с пенальти.

«Милан» на «Сан-Сиро» в текущем сезоне чемпионата Италии выиграл лишь в четырех поединках из 12 игр, пять раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 12:13.

«Дженоа»

Перед стартом 26 тура итальянского первенства «Дженоа» с 22 очками идет в зоне вылета, на 18 месте. От 17 безопасной строки команда отстает всего на один балл.

Проиграв в родных стенах «Лацио» (2:3) в прошлом туре, «грифоны» тем самым прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они сперва дважды сыграли вничью, а затем выиграли две игры.

Все прогнозы на Серию А

Мировые состоялись в поединках с «Фиорентиной» (0:0) и «Аталантой» (2:2) в гостях, одолеть удалось на своей территории «Кальяри» (1:0) и на выезде «Болонью» (3:0).

Вне родных стен в этом розыгрыше Серии А «Дженоа» победил лишь раз в 13 встречах, шесть матчей свел вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 15:28.

В первом круге «Милан» обыграл в гостях «Дженоа» со счетом 2:1, в прошлом сезоне миланцы выиграли дважды — 2:1 и 2:0.

Прогноз на «Милан» — «Дженоа»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 1.74, победа «Дженоа» — 5.40, ничья — 3.90.

Вполне возможно, что матч, который пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, будет будет «низовым», как и большинство игр «Милана» на своей арене. Наш прогноз и ставка на этот матч — ТМ 3,0 за 1.57. 0