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    Матч на «Сан-Сиро» будет «низовым»?

    «Милан» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 1 марта 2020 года

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    Прогноз на «Милан» — «Дженоа»
    Златан Ибрагимович
    В первый день весны «Милан» на «Сан-Сиро» сыграет с «Дженоа» в рамках 26-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток будет дан в 14:30 по мск. Прогноз на «Милан» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Милан»

    По итогам 25 матчей «Милан» набрал 36 очков, с которыми расположился на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. От шестой еврокубковой строки команду отделяют только дополнительные показатели.

    «Россонери» проиграли лишь раз за последние восемь встреч итальянского первенства, уступив два тура тому назад в дерби «Интеру» (2:4), выигрывая по ходу встречи 2:0.

    После того поединка миланцы в родных пенатах минимально одолели «Торино» со счетом 1:0, в минувшем игровом дне они упустили гостевую победу над «Фиорентиной» (1:1), пропустив в самой концовке с пенальти.

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    • «Милан» на «Сан-Сиро» в текущем сезоне чемпионата Италии выиграл лишь в четырех поединках из 12 игр, пять раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 12:13.

    «Дженоа»

    Перед стартом 26 тура итальянского первенства «Дженоа» с 22 очками идет в зоне вылета, на 18 месте. От 17 безопасной строки команда отстает всего на один балл.

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    Проиграв в родных стенах «Лацио» (2:3) в прошлом туре, «грифоны» тем самым прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они сперва дважды сыграли вничью, а затем выиграли две игры.

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    Мировые состоялись в поединках с «Фиорентиной» (0:0) и «Аталантой» (2:2) в гостях, одолеть удалось на своей территории «Кальяри» (1:0) и на выезде «Болонью» (3:0).

    Вне родных стен в этом розыгрыше Серии А «Дженоа» победил лишь раз в 13 встречах, шесть матчей свел вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 15:28.

    В первом круге «Милан» обыграл в гостях «Дженоа» со счетом 2:1, в прошлом сезоне миланцы выиграли дважды — 2:1 и 2:0.

    Прогноз на «Милан» — «Дженоа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 1.74, победа «Дженоа» — 5.40, ничья — 3.90.

    Вполне возможно, что матч, который пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, будет будет «низовым», как и большинство игр «Милана» на своей арене. Наш прогноз и ставка на этот матч — ТМ 3,0 за 1.57. 0

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    «Милан» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч чемпионата Италии 1 марта 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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