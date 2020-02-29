«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года

В 28 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 29 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск Прогноз на «Вест Хэм» — «Саутгемптон».

«Вест Хэм»

Коллектив, который базируется в Лондоне, на данном отрезке сезона занимает 18 позицию. В ходе 27 туров чемпионата команда завоевала всего 24 очка.

Последний раз «Вест Хэм» побеждал еще 5 января. Тогда подопечные Дэвида Мойеса взяли верх над «Гиллингемом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии (2:0).

Затем в трех матчах АПЛ «молотобойцы» набрали лишь 1 балл. С 10 по 22 января лондонцы проиграли «Шеффилду Юнайтед» (0:1), расписали мировую с «Эвертоном» (1:1) и крупно влетели «Лестеру» (1:4).

Все прогнозы на футбол

25 января «Вест Хэм» вылетел от «Вест Бромвича» из Кубка страны (0:1). А в Премьер-лиге «железные» уступили «Ливерпулю» (0:2), сыграли вничью с «Брайтоном» (3:3), а также оказались слабее «Ман Сити» (0:2) и «Ливерпуля» (2:3).

«Саутгемптон»

Команда из одноименного города занимает сейчас 12 позицию в турнирной таблице английского первенства. В 27 турах этот коллектив завоевал 34 очка.

Если не считать недавний матч в АПЛ, то последний раз подопечные Ральфа Хазенхюттля побеждали 21 января. Тогда в гостях «Саутгемптон» одолел «Кристал Пэлас» (0:2).

Через несколько дней «святые» в рамках 1/16 финала Кубка Англии расписали мировую с «Тоттенхэмом» (1:1). А в начале февраля они были биты «Ливерпулем» (0:4).

5 числа в ходе переигровки Кубка Англии «Саутгемптон» уступил «Тоттенхэму» (2:3). В АПЛ подопечные Ральфа Хазенхюттля не справились с «Бернли» (1:2), но сумели обыграть «Астон Виллу» (2:0).

Прогноз и ставки

На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,74, на ничью — 3,62, а на победу «Саутгемптона» — 2.59.

В непростом гостевом поединке «святые» постараются надежнее сыграть в защите, из-за чего на «Олимпийском стадионе» россыпи голов не будет. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,66. 0