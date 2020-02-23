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    Будет ли «Шахтер» экономить силы в чемпионате Украины?

    «Шахтер» — «Десна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Шахтер» — «Десна»
    Луиш Каштру
    В воскресенье, 23 февраля, «Шахтер» на своем поле примет «Десну» в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Харькове на стадионе «Металлист», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Десна».

    «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 50 очков в 18 турах.

    На счету «горняков» 16 побед, две ничьи и ни одного поражения.

    На зимний перерыв подопечные Луиша Каштру ушли в середине декабря, переиграв на выезде «Зарю» (2:1).

    В середине недели «Шахтер» провел первый официальный матч в 2020 году, когда в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы нанес поражение «Бенфике» (2:1).

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    Среди травмированных у «горняков» значатся Манор Соломон и Дентиньо.

    «Десна»

    «Десна» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Украины, имея на своем счету 33 очка.

    Черниговская команда одержала десять побед, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

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    В своем последнем матче национального первенства команда Александра Рябоконя минимально уступила киевскому «Динамо» (0:1).

    Зимой в контрольных матчах «Десна» потерпела всего одно поражение, проиграв чешскому «Словану» (1:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Шахтера» — 1.18, победа «Десны» — 16.00, ничья — 6.00.

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    То, что «горняки» считаются фаворитами, не должно никого удивлять, вот только нам кажется, что эксперты явно недооценивают коллектив из Чернигова.

    В нынешнем сезоне «Десна» уже встречалась с «Шахтером» и уступила ему с минимальным счетом 0:1. О чем это говорит? О том, что Александр Рябоконь знает, как доставить действующему чемпиону неприятность.

    Не забываем о том, что уже на следующей неделе «Шахтеру» нужно ехать в Лиссабон на ответный поединок Лиги Европы. В таких условиях он будет явно экономить энергию. Исходя из этого, наш прогноз — «победа "Десны" с форой +2» за 1.85.

    Также мы бы присмотрелись к ставке «обе забьют» за 2.30, тем более что оборона «Шахтера» далеко не безгрешна. 0

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    «Шахтер» — «Десна». Прогноз и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Шахтер» — «Десна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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