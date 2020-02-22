«Леванте» — «Реал». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года

В субботу, 22 февраля, «Леванте» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» сыграет с «Реалом» в 25-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Реал».

«Леванте»

В конце января левантийский клуб дома уступил «Алавесу» (0:1) в рамках Примеры и вылетел из Кубка Испании, проиграв на выезде «Севилье» (1:3) в 1/16 финала.

Январь валенсийцы закрыли поражением в Памплоне от «Осасуны» (0:2), а февраль начали проигрышем «Барсе» (1:2) на «Камп Ноу», доведя серию поражений до 4 матчей, а безвыигрышную и вовсе до 6.

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Первую победу в 2020 году «Леванде» одержал дома, обыграв «Леганес» (2:0), но в последнем матче уступил на выезде «Вильярреалу» (1:2).

После 24 туров Примеры «Леванте» с 29 очками на 13-м месте. Разница мячей 30-36. Десять голов забил Рохер Марти, еще 5 — Борха Майораль.

В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Оскар Дуарте, Иван Лопес и Робер, хавбек Неманья Радоя и форвард Эрнани.

«Реал»

Мадридцы в конце января одержали выездную победу над «Вальядолидом» (1:0) в Примере, а затем в 1/8 финала Кубка Испании разгромили «Сарагосу» (4:0).

В домашнем дерби с «Атлетико» подопечные Зидана взяли верх благодаря единственному голу Бензема во втором тайме, доведя серию побед до пяти матчей.

Зато в четвертьфинале Кубка Испании мадридцы вылетели, уступив «Реал Сосьедаду» (3:4), потерпев первое поражение с октября прошлого года и прервав беспроигрышную серию из 21 матча во всех турнирах.

В последних матчах «Реал» на выезде разгромил «Осасуну» (4:1), а потом на своем поле упустил победу над «Сельтой» (2:2).

После 24 туров Примеры «Реал» с 53 очками возглавляет таблицу, на балл опережая «Барселону». Разница мячей 46-16, 13 голов забил Карим Бензема, еще 5 — Серхио Рамос.

Календарь и таблица испанской Примеры

В первом круге «Реал» победил дома 3:2. В прошлом сезоне «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» (1:2) и победил на выезде 2:1. В последних 6 матчах в Валенсии «Реал» 4 раза победил и дважды сыграл вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Леванте» букмекеры дают коэффициент 5,75, на ничейный результат в основное время — 4,80, а на победу «Реала» — 1,55.

Несмотря на осечки мадридцев в феврале, можно прогнозировать, что они не проиграют в Валенсии.

Вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты ставок: ТМ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 2,35. 0