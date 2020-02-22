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    «Реал» увезет победу из Валенсии

    «Леванте» — «Реал». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Леванте» — «Реал»
    Зинедин Зидан
    В субботу, 22 февраля, «Леванте» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» сыграет с «Реалом» в 25-м туре испанской Примеры. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Февраля 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.47
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    «Леванте»

    В конце января левантийский клуб дома уступил «Алавесу» (0:1) в рамках Примеры и вылетел из Кубка Испании, проиграв на выезде «Севилье» (1:3) в 1/16 финала.

    Январь валенсийцы закрыли поражением в Памплоне от «Осасуны» (0:2), а февраль начали проигрышем «Барсе» (1:2) на «Камп Ноу», доведя серию поражений до 4 матчей, а безвыигрышную и вовсе до 6.

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    Первую победу в 2020 году «Леванде» одержал дома, обыграв «Леганес» (2:0), но в последнем матче уступил на выезде «Вильярреалу» (1:2).

    После 24 туров Примеры «Леванте» с 29 очками на 13-м месте. Разница мячей 30-36. Десять голов забил Рохер Марти, еще 5 — Борха Майораль.

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    «Реал»

    Мадридцы в конце января одержали выездную победу над «Вальядолидом» (1:0) в Примере, а затем в 1/8 финала Кубка Испании разгромили «Сарагосу» (4:0).

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    • В домашнем дерби с «Атлетико» подопечные Зидана взяли верх благодаря единственному голу Бензема во втором тайме, доведя серию побед до пяти матчей.

    Зато в четвертьфинале Кубка Испании мадридцы вылетели, уступив «Реал Сосьедаду» (3:4), потерпев первое поражение с октября прошлого года и прервав беспроигрышную серию из 21 матча во всех турнирах.

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    В последних матчах «Реал» на выезде разгромил «Осасуну» (4:1), а потом на своем поле упустил победу над «Сельтой» (2:2).

    После 24 туров Примеры «Реал» с 53 очками возглавляет таблицу, на балл опережая «Барселону». Разница мячей 46-16, 13 голов забил Карим Бензема, еще 5 — Серхио Рамос.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В первом круге «Реал» победил дома 3:2. В прошлом сезоне «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» (1:2) и победил на выезде 2:1. В последних 6 матчах в Валенсии «Реал» 4 раза победил и дважды сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Леванте» букмекеры дают коэффициент 5,75, на ничейный результат в основное время — 4,80, а на победу «Реала» — 1,55.

    Несмотря на осечки мадридцев в феврале, можно прогнозировать, что они не проиграют в Валенсии.

    Вряд ли матч будет очень результативным. Интересны варианты ставок: ТМ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 2,35. 0

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