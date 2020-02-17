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    Россия U20 — «Ротор»: обе команды забьют?

    Россия U20 — «Ротор». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка ФНЛ 17 февраля 2020 года

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    Прогноз на Россия U20 — «Ротор»
    Футболист «Ротора»
    В понедельник, 17 февраля, на Кипре в рамках Кубка ФНЛ волгоградский «Ротор» во втором туре группы А сыграет со сборной России U20. Начало игры — в 11:00 по мск. Прогноз на Россия U20 — «Ротор».

    Россия U20

    В первом круге этого турнира сборная Россия U20 разгромила аутсайдера первого российского дивизиона красноярский «Енисей» со счетом 4:0 и возглавила группу А.

    Стоит отметить, что этот поединок стал первым для молодежки в этом году. До этого свою последнюю игру она провела еще в 2019 году на турнире COTIF Tournament, который прошел в испанской Мальорке.

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    • На том турнире россияне заняли второе место, проиграв в финале Испании (0:4). Также они уступили испанцам и на групповом турнире групповой стадии (0:2), но выиграли у Мавритании (5:1), Бахрейна и Аргентины (по 3:0).

    «Ротор»

    «Ротор» стартовал на Кубке ФНЛ с результативной мировой против КАМАЗа (2:2). Отметим, что волгоградцы проигрывали после первой половины игры 0:2, но во втором тайме смогли выравнять положение.

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    На зимний перерыв «сине-голубые» ушли в ранге лидера первого российского дивизиона. В 25 матчах волгоградцы набрали 52 очка и на один пункт опережают второе «Торпедо».

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    • Волжане заканчивали первенство ФНЛ 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой они восемь встреч выиграли и три поединка завершили мировыми исходами.

    В межсезонье клуб из Волгограда провел пять контрольных поединков, где два матча выиграл, один свел вничью и в двух встречах уступил.

    Прогноз на Россия U20 — «Ротор»

    Прогнозируем, что поединок претендентов на победу в группе А принесет забитые мячи в обе стороны. 0

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