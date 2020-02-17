Россия U20 — «Ротор». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка ФНЛ 17 февраля 2020 года

В понедельник, 17 февраля, на Кипре в рамках Кубка ФНЛ волгоградский «Ротор» во втором туре группы А сыграет со сборной России U20. Начало игры — в 11:00 по мск. Прогноз на Россия U20 — «Ротор».

Россия U20

В первом круге этого турнира сборная Россия U20 разгромила аутсайдера первого российского дивизиона красноярский «Енисей» со счетом 4:0 и возглавила группу А.

Стоит отметить, что этот поединок стал первым для молодежки в этом году. До этого свою последнюю игру она провела еще в 2019 году на турнире COTIF Tournament, который прошел в испанской Мальорке.

На том турнире россияне заняли второе место, проиграв в финале Испании (0:4). Также они уступили испанцам и на групповом турнире групповой стадии (0:2), но выиграли у Мавритании (5:1), Бахрейна и Аргентины (по 3:0).

«Ротор»

«Ротор» стартовал на Кубке ФНЛ с результативной мировой против КАМАЗа (2:2). Отметим, что волгоградцы проигрывали после первой половины игры 0:2, но во втором тайме смогли выравнять положение.

На зимний перерыв «сине-голубые» ушли в ранге лидера первого российского дивизиона. В 25 матчах волгоградцы набрали 52 очка и на один пункт опережают второе «Торпедо».

Волжане заканчивали первенство ФНЛ 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой они восемь встреч выиграли и три поединка завершили мировыми исходами.

В межсезонье клуб из Волгограда провел пять контрольных поединков, где два матча выиграл, один свел вничью и в двух встречах уступил.

Прогноз на Россия U20 — «Ротор»

Прогнозируем, что поединок претендентов на победу в группе А принесет забитые мячи в обе стороны. 0