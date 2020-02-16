«Лилль» — «Марсель». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года

16 февраля закрывать программу 25 игрового дня французского чемпионата будут «Лилль» и «Марсель». Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» и начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Лилль» — «Марсель».

«Лилль»

«Лилль» вышел победителями из последних трех встреч французского первенства. Сперва в этой серии он по-волевому одолел на выезде «Страсбур» со счетом 2:1.

Затем в родных стенах переиграл «Ренн» (1:0), а в последнем игровом дне чемпионата на чужой территории положил на лопатки «Анже» (2:0).

Благодаря этой удачной серии «доги» поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице Лиги 1. От третьей лигачемпионовской строки они отстают всего лишь на один пункт.

На своей арене в этом сезоне французского первенства «Лилль» проиграл лишь раз, и то ПСЖ (0:2). Еще девять игр он выиграл и две закончил мировыми, разница мячей — 19:7.

«Марсель»

«Марсель» расположился на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1, безнадежно отстав от лидера ПСЖ, но уверено опережает третью строку (на восемь очков).

Календарь и таблица Лиги 1

Несколько дней тому назад «провансальцы» уступили в 1/4 финала Кубка Франции на выезде «Лиону» (0:1), тем самым прервав свою 16-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

Непосредственно в чемпионате «южане» не знают горечи поражений в 13 поединках, выиграв за этот период в десяти из них. В последнем туре Лиги 1 они дома одолели «Тулузу» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

В 12 гостевых встречах этого первенства «бело-голубые» победили в половине из них, четыре раза сыграли вничью и две встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 15:12.

В первом круге «Марсель» дома обыграл «Лилль» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «доги» дважды обыграли «южан» — 3:0 и 2:1.

Прогноз на «Лилль» — «Марсель»

Прогнозируем, что «Лилль», выступающий очень уверенно в родных стенах, не проиграет «Марселю», и в матче будет забито несколько мячей. 0