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    «Лилль» — «Марсель»: как сыграют лидеры Лиги 1?

    «Лилль» — «Марсель». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лилль» — «Марсель»
    Лоик Реми
    16 февраля закрывать программу 25 игрового дня французского чемпионата будут «Лилль» и «Марсель». Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» и начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Лилль» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.35
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    «Лилль»

    «Лилль» вышел победителями из последних трех встреч французского первенства. Сперва в этой серии он по-волевому одолел на выезде «Страсбур» со счетом 2:1.

    Затем в родных стенах переиграл «Ренн» (1:0), а в последнем игровом дне чемпионата на чужой территории положил на лопатки «Анже» (2:0).

    Благодаря этой удачной серии «доги» поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице Лиги 1. От третьей лигачемпионовской строки они отстают всего лишь на один пункт.

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  • Вчера

    • На своей арене в этом сезоне французского первенства «Лилль» проиграл лишь раз, и то ПСЖ (0:2). Еще девять игр он выиграл и две закончил мировыми, разница мячей — 19:7.

    «Марсель»

    «Марсель» расположился на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1, безнадежно отстав от лидера ПСЖ, но уверено опережает третью строку (на восемь очков).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Несколько дней тому назад «провансальцы» уступили в 1/4 финала Кубка Франции на выезде «Лиону» (0:1), тем самым прервав свою 16-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

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    Непосредственно в чемпионате «южане» не знают горечи поражений в 13 поединках, выиграв за этот период в десяти из них. В последнем туре Лиги 1 они дома одолели «Тулузу» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В 12 гостевых встречах этого первенства «бело-голубые» победили в половине из них, четыре раза сыграли вничью и две встречи проиграли, разница забитых и пропущенных — 15:12.

    В первом круге «Марсель» дома обыграл «Лилль» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне «доги» дважды обыграли «южан» — 3:0 и 2:1.

    Прогноз на «Лилль» — «Марсель»

    Прогнозируем, что «Лилль», выступающий очень уверенно в родных стенах, не проиграет «Марселю», и в матче будет забито несколько мячей. 0

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    «Лилль» — «Марсель». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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