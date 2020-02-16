«Брест» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Брест» будет принимать «Сент-Этьен». Матч пройдет 16 февраля на «Франсис ле Бле». Начало — в 19:00. Прогноз на «Брест» — «Сент-Этьен».

«Брест»

«Брест» — 13-я команда Лиги 1. Гости сейчас имеют 30 очков с отрывом в девять баллов от зоны вылета.

Команда имеет средние показатели в лиге по пропущенным мячам и количеству поражений. Нынешний отрезок сезона для «красно-белых» проходит не очень удачно.

В восьми встречах клуб выиграл лишь дважды, набрав восемь очков.

В предыдущих трех поединках коллектив не знает побед, проиграв в гостях «Дижону» (0:3), а также сыграв вничью 1:1 дома с «Бордо» и 0:0 на выезде с «Ренном».

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» на 16 строчке. Гости набрали 28 очков и всего 7 пунктов отделяют их от зоны вылета.

Команда неважно провела четыре последних матчей турнира, набрав за этот период лишь три очка благодаря победе над «Эпиналем» (2:1) в Кубке Франции.

2 февраля команда проиграла на выезде «Мецу» (2:1). 5 февраля было домашнее фиаско от «Марселя» (0:2) — оба матча состоялись в рамках Лиги 1.

В прошлом поединке внутреннего первенства «Зеленые» уступили «Монпелье» (0:1).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Сент-Этьен» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0