ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» с трудом победила «Хетафе»При всех проблемах «Барселона» на правильном пути Рахим СтерлингПисьма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити» «Атлетико»Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» обыграла «Хетафе», Смолов против «Реала»
  • 00:38
    • «Аталанта» нанесла поражение «Роме»
  • 00:22
    • Кулижников вслед за Ворониной обновил мировой рекорд на ЧМ
  • 23:41
    • Воронина с мировым рекордом победила на ЧМ на дистанции 5000 м
  • 23:17
    • Садулаев и Тускаев — чемпионы Европы по борьбе
  • 22:20
    • Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
  • 21:32
    • ПСЖ упустил победу над «Амьеном»
  • 17:55
    • Логинов выиграл золото в спринте чемпионата мира по биатлону
    Все новости спорта

    Отдалится ли «Сент-Этьен» от зоны вылета?

    «Брест» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Брест Прогнозы на Сент-Этьен Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Брест» — «Сент-Этьен»
    «Сент-Этьен» в семи очках от зоны вылета
    В рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Брест» будет принимать «Сент-Этьен». Матч пройдет 16 февраля на «Франсис ле Бле». Начало — в 19:00. Прогноз на «Брест» — «Сент-Этьен».

    «Брест»

    «Брест» — 13-я команда Лиги 1. Гости сейчас имеют 30 очков с отрывом в девять баллов от зоны вылета.

    Команда имеет средние показатели в лиге по пропущенным мячам и количеству поражений. Нынешний отрезок сезона для «красно-белых» проходит не очень удачно.

    В восьми встречах клуб выиграл лишь дважды, набрав восемь очков.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В предыдущих трех поединках коллектив не знает побед, проиграв в гостях «Дижону» (0:3), а также сыграв вничью 1:1 дома с «Бордо» и 0:0 на выезде с «Ренном».

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» на 16 строчке. Гости набрали 28 очков и всего 7 пунктов отделяют их от зоны вылета.

    Команда неважно провела четыре последних матчей турнира, набрав за этот период лишь три очка благодаря победе над «Эпиналем» (2:1) в Кубке Франции.

    2 февраля команда проиграла на выезде «Мецу» (2:1). 5 февраля было домашнее фиаско от «Марселя» (0:2) — оба матча состоялись в рамках Лиги 1.

    В прошлом поединке внутреннего первенства «Зеленые» уступили «Монпелье» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех хозяев оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сент-Этьен» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вегас — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Удинезе — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Леганес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сассуоло — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?
    • 13:23 11/02/2020     Дэвид Бэкхем
  • «Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт
    • 02:05 14/02/2020     Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино
  • Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?
    • 23:48 12/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Брест» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Брест» — «Сент-Этьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.80
    Тоже интересно
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:030
  • 19:55
    • «Барселона» набрала три очка в матче с «Хетафе»
  • 19:22
    • «Лейпциг» на своем поле разгромил «Вердер»
  • 19:17
    • «Ак Барс» в Казани победил «Спартак»
    Джейми Варди Футбол «Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшиеVAR помог «Лестеру» избежать гостевого поражения, но и добыть победу команде не удалось Вчера в 13:040
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Реал» победную серию?
  • 3.51
    •
  • 01:53
    • Кулижников: Хотел сняться с ЧМ, а побил мировой рекорд
  • 01:45
    • Логинов: Это очень важная медаль, я счастлив
  • 01:38
    • Хавбек «Ахмата» Швец выбыл на месяц
    Кевин де Брюйне Футбол «Манчестер Сити» исключен из еврокубков. Как это отразится на клубе?Действующий чемпион Англии не сможет играть на евроарене в следующие два сезона Вчера в 14:550
  • 19:09
    • ЦСКА «всухую» переиграл «Локомотив» в Ярославле
  • 17:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА
  • 15:58
    • ЦСКА разгромил швейцарский клуб в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие