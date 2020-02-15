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    «Чертаново» и «Крылья Советов» сыграют на «больше»?

    «Чертаново» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка ФНЛ 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Чертаново» — «Крылья Советов»
    «Крылья Советов»
    На Кипре 15 февраля на групповом этапе Кубка ФНЛ московское «Чертаново» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча начнется в 19:15 по мск. Прогноз на «Чертаново» — «Крылья Советов».

    «Чертаново»

    «Чертаново» завершил первую часть первенства ФНЛ на четвертой позиции, набрав в 25 поединках 48 очков. От второй проходной напрямую строки команду отделяет три балла.

    В пяти заключительных матчах чемпионата первой российской лиги, «чертята» одержали три виктории, раз сыграли вничью и раз уступили (на выезде «Химкам» со счетом 1:3).

    Мировая была в Волгограде с «Ротором» (1:1), победы были одержаны в родных стенах над «Факелом» (4:0), «Балтикой» (3:1) и «СКА-Хабаровском» (1:0) в последнем туре.

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    • В пяти матчах межсезонья москвичи сперва проиграли в двух играх подряд, а затем выиграли три поединка. В своей последней встрече они одолели датский «Рандерс» (3:1).

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» после 19 туров российской Премьер-лиги идут в зоне вылета, на 15 месте. У самарцев на счету находится 18 баллов и отставание от 12 безопасной позиции всего один пункт.

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    Заключительные игры в первенстве были для «волжан» очень неудачными. Они проиграли в пяти играх из последних шести, забив в этом отрезке только два мяча при девяти пропущенных.

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    • А вот в контрольных поединках «сине-белые» еще не проигрывали, выиграв в трех играх при трех ничейных результатах.

    Неделю тому назад они в один день (8 февраля) сперва обыграли перволиговый российский «Нефтехимик» (2:2), а позднее расписали мировую с тем же датским «Рандерсом» (2:2).

    Прогноз на «Чертаново» — «Крылья Советов»

    Прогнозируем, что в поединок российских коллективов, представляющие две разные лиги, пройдет результативно. 0

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    «Чертаново» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка ФНЛ 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Чертаново» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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