«Наполи» — «Лечче». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Италии 9 февраля 2020 года

В 23 туре итальянской Серии А «Наполи» будет принимать «Лечче». Игра пройдет на стадионе «Сан Паоло» 9 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Лечче».

«Наполи»

Неаполитанцы начали год с двух поражений подряд в чемпионате, уступив сначала дома «Интеру» (1:3), а затем проиграв в Риме «Лацио» (0:1), пропустив на последних минутах.

В 1/8 финала кубка «Наполи» победил на своем поле «Перуджу» (2:0), благодаря двум пенальти, реализованным Инсинье.

Затем, в домашнем матче Серии А неаполитанцы уступили «Фиорентине» (0:2), а в четвертьфинале Кубка Италии поквитались с «Лацио», одерав минимальную победу — 1:0.

В предпоследнем матче в рамках чемпионата Италии «Наполи» на своем поле одолел «Ювентус» со счетом 2:1, прервав пятиматчевую победную серию «бьянконери».

А последнем «адзурри» переиграли «Сампдорию» (4:2) на выезде. После 22 туров «Наполи» с 30 очками идет на 11-м месте.

«Лечче»

«Лечче» располагается на 17 строчке в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 19 очков и на три балла оторвалась от зоны вылета.

До предыдущего матча хозяева не выигрывали с 30 ноября. После этого прошло восемь матчей, шесть из которых клуб проиграл.

Однако в этой серии был и положительный момент — ничья с «Интером» (1:1). Тем не менее, в прошлом туре коллектив неожиданно разгромил дома «Торино» (4:0) и поправил свои турнирные дела.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 17,00, ничья — в 6,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0