«Реймс» — «Ницца». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Франции 5 февраля 2020 года

«Реймс» в 23-м туре французской Лиги 1 на своей арене сыграет с «Ниццей». Встреча, которая пройдет 5 февраля на «Огюст Делоне», начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Реймс» — «Ницца».

«Реймс»

1 февраля «Реймс» в гостевом поединке чемпионата разгромил «Анже» со счетом 4:1. Этой викторией 6-кратный чемпион Франции прервал 4-матчевую серию без выигрышей.

В этот период «красно-белые» сыграли вничью по 1:1 с «Лионом» дома и с «Амьеном» в гостях, а также уступили 0:2 «Ниму» на его территории и 0:1 «Мецу» в родных стенах.

В турнирной таблице Лиги 1 «Реймс» находится на седьмой позиции, имея в своей копилке 32 очка. Четвертой строке команда уступает всего лишь два пункта.

На своей арене в текущем французском первенстве «Реймс» победил лишь трижды в 11 поединках, шесть игр закончил мировыми исходами и дважды проиграл, разница мячей — 9:6.

«Ницца»

«Ницца» в рамках чемпионата Франции не знает горечи поражений уже в шести последних поединках, выиграв в этот период три встречи при трех ничейных результатах.

В минувшем туре первенства «орлята» обыграли в родных пенатах «Лион» со счетом 2:1, а перед этим дважды сыграли вничью по 1:1 — с «Анже» в гостях и «Ренном» дома.

После 22 туров на счету «гимназистов» числится 32 зачетных балла, с которыми они идут на восьмой позиции в турнирки Лиги1, уступая своему предстоящему сопернику лишь по разнице мячей.

Все прогнозы на Лигу 1

Десять выездных встреч текущего чемпионата принесли «южанам» всего две виктории, столько же игр они свели вничью и шесть встреч проиграли, разница забитых и пропущенных — 9:16.

В первом круге «Ницца» на своем поле взяла верх над «Реймсом» со счетом 2:0, в прошлом сезоне в Реймсе команды сыграли 1:1, а в другом матче победили «красно-белые» — 1:0.

Прогноз на «Реймс» — «Ницца»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реймса» — 2.20, победа «Ниццы» — 3.80, ничья — 3.15.

Вне родных стен «Ницца» чувствует себя не совсем уверенно, поэтому гостям будет тяжело рассчитывать на благоприятный результат с соперником, который дома играет очень даже неплохо, но не результативно. Рекомендуем поставить — 1Х + ТМ 2,5. 0