«Монпелье» — «Мец». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Франции 5 февраля 2020 года

5 февраля в рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем стадионе «Стад де ла Моссон» сыграет с «Мецом». Начало встречи запланировано на 21:00 по Москве. Прогноз на «Монпелье» — «Мец».

«Монпелье»

«Монпелье» в турнирной таблице чемпионата Франции идет на пятой позиции, имея в своем активе 33 балла. Команда уступает третьей строке семь зачетных пунктов, четвертой — одним.

На прошлой неделе «паладины» уступили по пенальти низшелиговому «Бельфору» в Кубке Франции. Перед этим они выиграли в пяти играх подряд с учетом всех турниров.

Непосредственно в первенстве в этот период команда одолела в родных стенах 4:0 «Брест» и 2:1 «Дижон», а также повергла в гостях «Амьен» со счетом 2:1.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре коллектив потерпел разгром на выезде против ПСЖ — 0:5.

«Мец»

Команда располагается на противоположном краю таблицы от соперника. Клуб занимает 16 место и набрал всего 26 очков.

В течение двух с половиной месяцев с 26 октября 2019 года по 11 января 2020 года коллектив не одержал ни одной победы. Эта серия растянулась на 11 поединков во всех турнирах.

Тем не менее, после этого подопечные Венсана Оньона выиграли три матча кряду в Лиге 1 — над «Страсбургом», «Реймсом» и «Сент-Этьеном». В этих играх они пропустили только один мяч, забив пять.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Монпелье» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0