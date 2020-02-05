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    Поднимется ли на четвертое место «Монпелье»?

    «Монпелье» — «Мец». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Франции 5 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Монпелье» — «Мец»
    «Монпелье» на один балл отстает от четвертого места
    5 февраля в рамках 23-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» на своем стадионе «Стад де ла Моссон» сыграет с «Мецом». Начало встречи запланировано на 21:00 по Москве. Прогноз на «Монпелье» — «Мец».
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.30
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    «Монпелье»

    «Монпелье» в турнирной таблице чемпионата Франции идет на пятой позиции, имея в своем активе 33 балла. Команда уступает третьей строке семь зачетных пунктов, четвертой — одним.

    На прошлой неделе «паладины» уступили по пенальти низшелиговому «Бельфору» в Кубке Франции. Перед этим они выиграли в пяти играх подряд с учетом всех турниров.

    Непосредственно в первенстве в этот период команда одолела в родных стенах 4:0 «Брест» и 2:1 «Дижон», а также повергла в гостях «Амьен» со счетом 2:1.

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    В прошлом туре коллектив потерпел разгром на выезде против ПСЖ — 0:5.

    «Мец»

    Команда располагается на противоположном краю таблицы от соперника. Клуб занимает 16 место и набрал всего 26 очков.

    В течение двух с половиной месяцев с 26 октября 2019 года по 11 января 2020 года коллектив не одержал ни одной победы. Эта серия растянулась на 11 поединков во всех турнирах.

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    Тем не менее, после этого подопечные Венсана Оньона выиграли три матча кряду в Лиге 1 — над «Страсбургом», «Реймсом» и «Сент-Этьеном». В этих играх они пропустили только один мяч, забив пять.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Монпелье» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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