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    «Брест» не даст сопернику разгуляться в атаке

    «Брест» — «Бордо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги 1 5 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Брест» — «Бордо»
    Лоран Косельни
    В 23 туре французской Лиги 1 «Брест» примет у себя «Бордо». Матч состоится на стадионе «Стад Франсис Ле Бле». Начало в 21:00 по Москве. Прогноз на «Брест» — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Брест»

    «Брест» — 14-я команда Лиги 1. Хозяева сейчас имеют 28 очков, при этом «Бордо» находится в двух очках.

    Команда имеет средние показатели в лиге по пропущенным мячам и количеству поражений. Нынешний отрезок сезона для «красно-белых» проходит не совсем удачно. В пяти встречах «Брест» выиграл лишь дважды, набрав 7 очков.

    В прошлом туре коллектив уступили «Дижону» 3:0. Выиграть удалось у «Амьена» (2:1) и «Тулузы» (2:5). Кроме того, была нулевая с «Ниццой» и разгром от «Монпелье» (4:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Сейчас «Брест» является вполне домашней командой. Уже четыре матча подряд на своем поле хозяева не проигрывают — две победы и две ничьи. Помимо этого нужно отметить, что клуб мало пропускает в домашних стенах — всего 7 мячей в 11 играх. Это лучший результат лиги.

    За последние четыре домашних игры команда пропустила только дважды.

    «Бордо»

    «Бордо» находится на четыре позиции выше с 30 очками. Совсем недавно гости прервали свою 4-матчевую серию поражений благодаря победе и ничьей.

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    Речь идет о трех очках, заработанных в игре с «Нантом» (0:1), а также о перемирии с «Марселем» (0:0). Тем не менее нельзя не вспомнить поражение «жирондинцев» в Кубке Франции от представителя Лиги 3 — команды «По». Перед этим «Бордо» еще проиграл «Лиону» 1:2.

    «Темно-синие» не столь удачно выступают на выезде, даже несмотря на то, что по этому показателю они шестые.

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    • «Бордо» выиграл в гостях один из пяти последних поединков. Команда сыграла дважды вничью с «Ниццой» и «Реймсом» (1:1), а также проиграла «Марселю» (3:1) и «Ренну» (1:0).

    Прогноз

    В этом сезоне «Брест» находится впереди по очкам. Команда сыграла с «жирондинцами» вничью (2:2) и выиграла со счетом 2:0.

    Скорее всего, что в этот раз «Бордо» забить много не удастся. Дома «Брест» мало пропускает, поэтому для хозяев это может оказаться главным козырем.

    2.46 и 3.10 — так оцениваются шансы команд на успех в поединке. Предлагаем поставить на «тотал меньше 2.5» за 1.71. «Бордо» не в той форме, чтобы громить соперника, а «красно-белые» могут вполне обойтись минимальным количеством голов для победы. 0

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