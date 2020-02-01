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    Сумеет ли «Вест Хэм» отдалиться от зоны вылета?

    «Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон»
    Себастьян Алле
    В 25 туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Брайтон». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 1 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.50
  • X
  • 3.40
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    «Вест Хэм»

    За 24 тура чемпионата Англии эта лондонская команда смогла заработать всего 23 балла. Сейчас она находится рядом с зоной вылета на 17 месте в таблице.

    В двух стартовых поединках 2020 года «Вест Хэм» переиграл «Борнмут» в АПЛ (4:0) и разобрался с «Гиллингемом» в 1/32 финала Кубка Англии (2:0).

    С того момента «молотобойцы» больше не побеждают в течение пяти матчей. В 22 туре Премьер-лиги «железные» оказались слабее «Шеффилда Юнайтед» (0:1).

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    Затем подопечные Дэвида Мойеса разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) и были разгромлены «Лестером» в чемпионате (1:4). В Кубке Англии «Вест Хэм» уступил «Вест Бромвичу» (0:1), а чуть позже лондонцы проиграли «Ливерпулю» (0:2).

    «Брайтон»

    На данный момент эта команда находится на 15 месте в таблице с 25 баллами на счету. От зоны вылета «Альбион» отделяют всего два пункта.

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    • Результаты «Брайтона» сейчас также нельзя назвать положительными. Последний раз подопечные Грэма Поттера выигрывали еще в прошлом году.

    Тогда «чайки» на своем поле взяли верх над «Борнмутом» (2:0). После этого они расписали мировую с «Челси» в АПЛ (1:1) и вылетели из 1/32 финала Кубка Англии от «Шеффилда Уэнсдей» (0:1).

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    11 января «Брайтон» потерпел поражение от «Эвертона» (0:1), а в следующем туре «Альбион» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). В последней встрече команда Грэма Поттера не справилась с «Борнмутом» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Вест Хэма» в грядущем поединке букмекеры предлагают котировку 2,65, ничья оценивается в 3,45, а победа «Брайтона» — в 2,75.

    У себя дома «молотобойцы» должны выложиться на максимум, чтобы заработать три очка и немного обезопасить себя от зоны вылета. Наш прогноз — «Вест Хэм» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,81. 0

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    «Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Брайтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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