«Локомотив» — «Партизан». Прогноз (к. 1.85) и ставки Кубок «Матч Премьер» 1 февраля 2020 года

Первого февраля стартует Кубок «Матч Премьер». В первом поединке московский «Локомотив» сыграет с белградским «Партизаном». Начало в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Партизан».

«Локомотив»

«Локомотив» долгое время не может победить. До перерыва команда Юрия Семина проиграла 4 поединка подряд. В Лиге чемпионов «железнодорожники» проиграли «Атлетико» и «Байеру» с одинаковым счетом 2:0.

Также было два фиаско в чемпионате. «Локо» уступил «Динамо» 1:2 и тульскому «Арсеналу» 2:0. И вот во время межсезонного сбора команда никак не может победить, сыграв три товарищеских поединка.

«Красно-зеленые» расписали ничью со «Стяуа» (3:3). Также у них была ничья с «Чонбук Моторс» (1:1) и поражение от «Осиека» (2:0).

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В последних трех играх РПЛ «Локомотив» пропускал как минимум дважды.

«Партизан»

У «Партизана» форма намного лучше. Однако команда делала перерыв на матчи. Закончив первую половину сезона победой над «Радником» в чемпионате (1:2), сербы ушли на отдых.

Первую товарищескую встречу было проведено 22 января. В этот день «черно-белые» сыграли с «Краковией». Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Стоит отметить, что в составе у соперника «Локо» есть очень результативный игрок — Садик Умар, который забил уже 11 мячей в этом сезоне чемпионата Сербии.

В 4 из 5 поединков «Партизан» забивал не менее двух мячей. Однако команда пропускала во всех пяти последних выступлениях.

Прогноз

Котировки на этот поединок следующие: 1.94 дают на «Локомотив», 3.80 предлагают на «Партизан». Ничья сопровождается коэффициентом 3.45.

«Железнодорожники» много пропустили в последних матчах. «Белградцы» тоже не безгрешны в обороне. Так что вряд ли в этой игре будут нули на табло.

Вполне неплохим вариантом для ставки считаем исход «обе забьют» с коэффициентом 1.85. 0