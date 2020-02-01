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    «Локо» и «Партизан» обменяются голами

    «Локомотив» — «Партизан». Прогноз (к. 1.85) и ставки Кубок «Матч Премьер» 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Партизан»
    Футболисты «Локо»
    Первого февраля стартует Кубок «Матч Премьер». В первом поединке московский «Локомотив» сыграет с белградским «Партизаном». Начало в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Партизан».
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Локомотив»

    «Локомотив» долгое время не может победить. До перерыва команда Юрия Семина проиграла 4 поединка подряд. В Лиге чемпионов «железнодорожники» проиграли «Атлетико» и «Байеру» с одинаковым счетом 2:0.

    Также было два фиаско в чемпионате. «Локо» уступил «Динамо» 1:2 и тульскому «Арсеналу» 2:0. И вот во время межсезонного сбора команда никак не может победить, сыграв три товарищеских поединка.

    «Красно-зеленые» расписали ничью со «Стяуа» (3:3). Также у них была ничья с «Чонбук Моторс» (1:1) и поражение от «Осиека» (2:0).

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    В последних трех играх РПЛ «Локомотив» пропускал как минимум дважды.

    «Партизан»

    У «Партизана» форма намного лучше. Однако команда делала перерыв на матчи. Закончив первую половину сезона победой над «Радником» в чемпионате (1:2), сербы ушли на отдых.

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  • 16/01/2020

    • Первую товарищескую встречу было проведено 22 января. В этот день «черно-белые» сыграли с «Краковией». Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

    Стоит отметить, что в составе у соперника «Локо» есть очень результативный игрок — Садик Умар, который забил уже 11 мячей в этом сезоне чемпионата Сербии.

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  • 27/01/2020

    • В 4 из 5 поединков «Партизан» забивал не менее двух мячей. Однако команда пропускала во всех пяти последних выступлениях.

    Прогноз

    Котировки на этот поединок следующие: 1.94 дают на «Локомотив», 3.80 предлагают на «Партизан». Ничья сопровождается коэффициентом 3.45.

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    «Железнодорожники» много пропустили в последних матчах. «Белградцы» тоже не безгрешны в обороне. Так что вряд ли в этой игре будут нули на табло.

    Вполне неплохим вариантом для ставки считаем исход «обе забьют» с коэффициентом 1.85. 0

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    «Локомотив» — «Партизан». Прогноз (к. 1.85) и ставки Кубок «Матч Премьер» 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Партизан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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