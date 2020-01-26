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    Поднимется ли «Байер» на пятое место?

    «Байер» — «Фортуна». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Байер» — «Фортуна»
    Команда Боса занимает шестое место
    В воскресенье, 26 января, «Байер» на своем поле примет «Фортуна» в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «БайАрена» в Леверкузене, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Байер» — «Фортуна».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.40
  • X
  • 4.85
  • 2
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    «Байер»

    «Байер» как всегда борется за еврокубки. Подопечные Петера Боса занимают 6 место — им не хватает четырех очков, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов.

    Перед зимней паузой у «Фармацевтов» были не очень хорошие результаты. Они проиграли в двух из трех матчей турнира, уступив «Герте» 0:1 и «Кельну» 2:0.

    Эту серию команда прервала минимальной победой над «Майнцом» — 1:0.

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    В новом году «Аптекари» провели один матч, где в рамках Бундеслиги был разгромлен «Падерборн» (4:1) на выезде.

    «Фортуна»

    Дюссельдорфская команда с 15 очками расположилась в зоне переходных матчей, на 17 строке — от 15 позиции ее отделяют три очка.

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  • 16/01/2020

    • До конца декабря «Фортуна» не могла победить в шести матчах национального первенства, сыграв в этом периоде дважды вничью и четыре встречи проиграв.

    Началась эта серия для «красно-белых» с мирового исхода с «Шальке» (3:3) в гостях. Затем они уступили 0:4 дома «Баварии», после чего поделили очки на выезде с «Хоффенхаймом» (1:1).

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    После этого они были разгромлены в Дортмунде местной «Боруссией» (0:5), «РБ Лейпциг» (0:3) дома, и только в 22 декабря была добыта победа — над «Унион Берлин» (2:1).

    В первом туре 2020 года коллектив проиграл дома «Вердеру» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0

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