«Мальорка» — «Валенсия». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч чемпионата Испании 19 января 2020 года

В 20 туре чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Иберостар Эстади» 19 января. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Мальорка» — «Валенсия».

«Мальорка»

После серии из трех поражений, в декабре «Мальорка» не знала горечи поражений в двух встречах подряд, раз победив в этой серии и раз сыграв вничью.

Мировая пришлась на игру Примеры, где «киноварные» привезли первые очки из гостей, сыграв 2:2 в Виго с «Сельтой». Победа состоялась над низшелиговой командой (1:0) в Кубке Короля.

Тем не менее, после этого команда проиграла два матча кряду — от «Севильи» (0:2) и «Гранады» (0:1) в Примере.

В турнирной таблице чемпионата Испании островитяне с 15 очками идут на 18 позиции, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

В предыдущем своем поединке балеарцы победили «Самору» (1:0) в Кубке Испании.

«Валенсия»

До своего прошлого матча беспроигрышная серия «Валенсии» во всех турнирах насчитывала семь матчей. В последний раз в 2019 году команда Селадеса проиграла 23 ноября в матче с «Бетисом».

Новый год «Валенсия» открыла с минимальной победы над «Эйбаром» в чемпионате Испании — 1:0 на своем поле.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» набрала 31 очко в 19 турах и располагается на шестой позиции.

Беспроигрышная серия завершилась в полуфинале Суперкубка Испании. В нем левантийцы проиграли дома «Реалу» (1:3).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,70, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0