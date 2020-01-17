«Леганес» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Испании 17 января 2020 года

В пятницу, 17 января, «Леганес» будет принимать «Хетафе» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Хетафе».

«Леганес»

«Леганес» после 19 проведенных матчей находится в зоне вылета, на 19-м месте. У команды на счету всего 14 очков, а отставание от спасительной позиции составляет один пункт.

Тем не менее, в целом не все так печально. «Огурцы» уже в четырех поединках Ла Лиги не знает горечи поражений, заработав в этом отрезке восемь пунктов. Началась эта серия с домашней виктории над «Сельтой» — 3:2.

Затем «зелено-белые» расписали в гостях мировую с «Алавесом» (1:1), а в позапрошлой игре они переиграли 2:0 «Эспаньол» в родных пенатах.

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В прошлом туре «Леганес» гостил у «Вальядолида», забил два быстрых гола, но в итоге не сумел победить — 2:0.

«Хетафе»

У «Хетафе» до позапрошлого тура была 6-матчевая победная и 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где пропустили лишь два мяча.

В своих предыдущих играх «городские» в рамках Ла Лиги дома переиграли «Вальядолид» со счетом 2:0. До этого скромно одолели в Кубке страны представителя четвертого дивизиона — 2:1.

В последнем матче 2019 года «асулонес» проиграли «Вильярреалу» (0:1). 4 января команда принимала «Реал» и была разбита со счетом 0:3.

11 января «Хетафе» вылетел из Кубка Испании, уступив во втором раунде «Бадалоне» — 0:2. Таким образом, серия поражений составляет уже три игры. В таблице Примеры «Хетафе» уже седьмой и выбыл из зоны еврокубков.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не смогли определить фаворита: победа «Леганеса» — 2.95, победа «Хетафе» — 2.90, ничья — 2.85.

В последних двух матчах команды обменялись победами в 2019-м году — оба раза по 2:0.

Относительно недавно «Хетафе» был бы явным фаворитом, но не сейчас. Команда в последнее время совсем растеряла свою форму, тогда как «Леганес» ее наоборот набрал. Предлагаем поставить на победу «Леганеса» с форой 0 за 1.95. 0