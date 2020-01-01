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    Выберется ли «Астон Вилла» из зоны вылета?

    «Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Бернли» — «Астон Вилла»
    «Астон Вилла» занимает 18 место
    В среду, 1 января 2020 года, «Бернли» на своем поле примет «Астон Виллу» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Терф Мур», начнется в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2020 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 15:30 Астон Вилла Астон Вилла
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    Коэффициенты на матч
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    «Бернли»

    В конце ноября и начале декабря ланкаширцы выдали серию из трех поражений подряд. Они уступили дома 0:2 «Кристал Пэлас» и 1:4 «Ман Сити», а также были разгромлены 0:5 в гостях «Тоттенхэмом».

    Следующие две встречи АПЛ «бордовые» выиграли, поочередно одолев со счетом 1:0 «Ньюкасл» дома и «Борнмут» на выезде.

    В предпоследнем матче «Бернли» на выезде уступил «Эвертону» (0:1), пропустив единственный мяч в концовке встречи.

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущем туре команда снова проиграла — «Манчестер Юнайтед» (0:1). После 20 туров АПЛ клуб с 24 очками на 12-м месте.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в АПЛ ведет борьбу за выживание. Команда Дина Смита после 20 туров набрала лишь 18 очков и располагается на 18-й позиции в турнирной таблице.

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    • Серия поражений кларетовых в АПЛ насчитывала четыре матча подряд. В этих турах команда уступила «Челси» (1:2), «Лестеру» (1:4), «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).

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    Эту серию поражений команде удалось разбавить выходом в полуфинал Кубка английской лиги после победы в матче 1/4 финала «Астон Вилла» разгромила молодежный состав «Ливерпуля» — 5:0.

    В позапрошлом туре бирмингемцы победили дома «Норвич» (1:0), после чего снова проиграли 0:3 — «Уотфорду».

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,8, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и обе команды забьют за 3,7. 0

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    «Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года. Прогноз на «Бернли» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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