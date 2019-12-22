ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству Микель АртетаАртета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо? Такуми Минамино«Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?
  • 00:52
    • «Рома» на выезде разгромила «Фиорентину»
  • 22:29
    • «Спартак» в овертайме дожал «Сочи»
  • 20:58
    • Форвард киевского «Динамо» провалил допинг-тест после матча Лиги Европы
  • 20:50
    • Хачанов проиграл Надалю в полуфинале турнира в Абу-Даби
  • 17:15
    • Артета — главный тренер «Арсенала»
  • 16:49
    • Назван срок восстановления Селихова
  • 13:12
    • Россия — пятая по числу антидопинговых нарушений в 2017 году
    Все новости спорта

    Вернется ли «Атлетико» в зону Лиги чемпионов?

    «Бетис» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Атлетико Календарь Примеры
    Прогноз на «Бетис» — «Атлетико»
    «Атлетико» занимает пятое место
    В воскресенье, 22 декабря, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Бетис» на стадионе «Бенито Вильямарин» сыграет с «Атлетико». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2019 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 18:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.05
  • Играть!
    •

    «Бетис»

    До прошлого тура у клуба из Севильи выиграл в трех встречах кряду.

    В этот период «зелено-белые» на своей территории одолели 2:1 «Валенсию» и 3:2 «Атлетик», а также переиграли в гостях «Мальорку» — 2:1.

    Эта удачная серия помогла «Бетису» подняться в середину турнирной таблице Примеры.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Тем не менее, ничья в прошлом туре против «Эспаньола» (2:2) заставила клуб несколько сдать позиции. После этого коллектив стал 12-м в таблице.

    В предыдущей игре посреди недели андалусцы разгромили «Антониано» (4:0) в Кубке Испании.

    «Атлетико»

    «Атлетико» на прошлой неделе выполнила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, в заключительном туре группового этапа обыграв на своем поле «Локомотив» (2:0).

    Этой победой «матрасники» прервали серию из четырех подряд матчей без побед во всех турнирах, а также впервые за пять игр смогли забить больше гола за матч.
    Три из этих четырех игр пришлись на чемпионат Испании.

    Команда в этих турах сыграла вничью с «Гранадой» (1:1), «Вильярреалом» (0:0), а также проиграла «Барселоне» (0:1).

    В прошлом туре также удалось победить — «Осасуну» (2:0) на своем поле.

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» после 17 туров занимает лишь пятое место с 29 очками.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, успех хозяев поля оценивается в 3,8, а ничья — 3,3.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,4. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Мальорка — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шальке — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило
    • 22:59 19/12/2019     Роберт Левандовски
  • «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?
    • 20:34 17/12/2019     Клопп не без проблем добился победы от подопечных
  • Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей
    • 04:14 15/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Бетис» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 декабря 2019 года. Прогноз на «Бетис» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.40
    Тоже интересно
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:580
  • 07:01
    • Головин вошел в заявку «Монако» на игру с «Лиллем»
  • 01:05
    • «Эйбар» крупно обыграл «Гранаду»
  • 00:29
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму»
    Свечников помог своей команде победить Хоккей НХЛ. Шайба Свечникова, голы Проворова и Воробьева, 45 сэйвов ХудобинаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 декабря Вчера в 09:590
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Бавария» продлить серию побед?
  • 4.21
    •
  • 00:14
    • Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
  • 23:56
    • Знарок: Мужики вышли и бились до конца, это действительно команда
  • 23:44
    • Швед: «Химки» отлично сыграли против «Жальгириса»
    Роберто Фирмино Футбол «Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило«Красным» пришлось проводить два матча за сутки на разных континентах 19/12/2019 в 22:590
  • 23:36
    • Непомнящий назвал клубы, удививших его в первой части сезона РПЛ
  • 23:28
    • Погба вернулся к тренировкам с «МЮ»
  • 22:56
    • Игнашевич отправился на стажировку в «Марсель»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие