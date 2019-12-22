«Бетис» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 декабря 2019 года

В воскресенье, 22 декабря, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Бетис» на стадионе «Бенито Вильямарин» сыграет с «Атлетико». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Атлетико».

«Бетис»

До прошлого тура у клуба из Севильи выиграл в трех встречах кряду.

В этот период «зелено-белые» на своей территории одолели 2:1 «Валенсию» и 3:2 «Атлетик», а также переиграли в гостях «Мальорку» — 2:1.

Эта удачная серия помогла «Бетису» подняться в середину турнирной таблице Примеры.

Тем не менее, ничья в прошлом туре против «Эспаньола» (2:2) заставила клуб несколько сдать позиции. После этого коллектив стал 12-м в таблице.

В предыдущей игре посреди недели андалусцы разгромили «Антониано» (4:0) в Кубке Испании.

«Атлетико»

«Атлетико» на прошлой неделе выполнила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, в заключительном туре группового этапа обыграв на своем поле «Локомотив» (2:0).

Этой победой «матрасники» прервали серию из четырех подряд матчей без побед во всех турнирах, а также впервые за пять игр смогли забить больше гола за матч.

Три из этих четырех игр пришлись на чемпионат Испании.

Команда в этих турах сыграла вничью с «Гранадой» (1:1), «Вильярреалом» (0:0), а также проиграла «Барселоне» (0:1).

В прошлом туре также удалось победить — «Осасуну» (2:0) на своем поле.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» после 17 туров занимает лишь пятое место с 29 очками.

Прогноз

Букмекеры закономерно считает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, успех хозяев поля оценивается в 3,8, а ничья — 3,3.

Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,4. 0