«Бетис» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.4) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 декабря 2019 года

«Бетис»
До прошлого тура у клуба из Севильи выиграл в трех встречах кряду.
В этот период «зелено-белые» на своей территории одолели 2:1 «Валенсию» и 3:2 «Атлетик», а также переиграли в гостях «Мальорку» — 2:1.
Эта удачная серия помогла «Бетису» подняться в середину турнирной таблице Примеры.
Тем не менее, ничья в прошлом туре против «Эспаньола» (2:2) заставила клуб несколько сдать позиции. После этого коллектив стал 12-м в таблице.
В предыдущей игре посреди недели андалусцы разгромили «Антониано» (4:0) в Кубке Испании.
«Атлетико»
«Атлетико» на прошлой неделе выполнила задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов, в заключительном туре группового этапа обыграв на своем поле «Локомотив» (2:0).
Этой победой «матрасники» прервали серию из четырех подряд матчей без побед во всех турнирах, а также впервые за пять игр смогли забить больше гола за матч.
Три из этих четырех игр пришлись на чемпионат Испании.
Команда в этих турах сыграла вничью с «Гранадой» (1:1), «Вильярреалом» (0:0), а также проиграла «Барселоне» (0:1).
В прошлом туре также удалось победить — «Осасуну» (2:0) на своем поле.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» после 17 туров занимает лишь пятое место с 29 очками.
Прогноз
Букмекеры закономерно считает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, успех хозяев поля оценивается в 3,8, а ничья — 3,3.
Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,4. 0