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    Кто окажется сильнее в «Эль Класико»?

    «Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Реал»
    Луис Суарес
    В среду, 18 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Реал» в перенесенном матче десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Декабря 2019 года
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    «Барселона»

    «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 35 очков.

    Каталонская команда одержала 11 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения в 16 сыгранных турах.

    На минувших выходных «сине-гранатовые» не смогли продлить победную серию, насчитывавшую четыре игры, разойдясь миром с «Реал Сосьедадом» (2:2).

    В Лиге чемпионов «Барселона» выступила успешно. Набрав 14 очков в группе F, команда Эрнесто Вальверде с первого места вышла в 1/8 финала, опередив дортмундскую «Боруссию», «Интер» и «Славию».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В «Эль Класико» тренерский штаб не сможет рассчитывать на форварда Усмана Дембеле, который восстанавливается после травмы.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» расположился на второй строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 35 набранными очками.

    На счету «сливочных» десять побед, пять ничьих и всего одно поражение в 16 сыгранных турах.

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    • На выходных подопечные Зинедина Зидана едва не проиграли «Валенсии» (1:1), но гол Карима Бензема на пятой компенсированной минуте второго тайма позволил им набрать один балл и сравняться с «Барселоной».

    В Лиге чемпионов, мадридцы выступили не так уверенно, как каталонцы, но все же вышли в 1/8 финала. Пропустив вперед «Пари Сен-Жермен», они опередили «Брюгге» и «Галатасарай».

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    • У «Реала» после травм восстанавливаются Марсело, Лукас Васкес, Хамес Родригес и Эден Азар.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.70, победа «Реала» — 4.40, ничья — 4.20.

    Ни для кого не секрет, что оба испанских гранда сейчас далеки от идеальных кондиций, из-за чего нередко теряют очки.

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    «Барселона», например, часто ошибается в обороне и порой позволяет сопернику забирать мяч под контроль. Что касается «Реала», то он хорошо смотрится лишь на фоне середняков, да и то не всегда. Чего только стоят его проблемы в домашней игре против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

    Выбирая фаворита, мы бы все же отдали предпочтение каталонцам, которые одержали четыре победы в пяти предыдущих «Эль Класико». У «сине-гранатовых» будет поддержка родных трибун и мотивация оторваться от главного конкурента по чемпионской гонке. Наш прогноз — «победа хозяев».

    Очевидно, что ключевым в данном противостоянии должен стать второй тайм, поэтому еще один вариант — «победа "Барселоны" во втором тайме» за 1.97. 0

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    «Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 декабря 2019 года. Прогноз на «Барселона» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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