«Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 декабря 2019 года

В среду, 18 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Реал» в перенесенном матче десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Реал».

«Барселона»

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 35 очков.

Каталонская команда одержала 11 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения в 16 сыгранных турах.

На минувших выходных «сине-гранатовые» не смогли продлить победную серию, насчитывавшую четыре игры, разойдясь миром с «Реал Сосьедадом» (2:2).

В Лиге чемпионов «Барселона» выступила успешно. Набрав 14 очков в группе F, команда Эрнесто Вальверде с первого места вышла в 1/8 финала, опередив дортмундскую «Боруссию», «Интер» и «Славию».

Календарь и таблица испанской Примеры

В «Эль Класико» тренерский штаб не сможет рассчитывать на форварда Усмана Дембеле, который восстанавливается после травмы.

«Реал»

Мадридский «Реал» расположился на второй строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 35 набранными очками.

На счету «сливочных» десять побед, пять ничьих и всего одно поражение в 16 сыгранных турах.

На выходных подопечные Зинедина Зидана едва не проиграли «Валенсии» (1:1), но гол Карима Бензема на пятой компенсированной минуте второго тайма позволил им набрать один балл и сравняться с «Барселоной».

В Лиге чемпионов, мадридцы выступили не так уверенно, как каталонцы, но все же вышли в 1/8 финала. Пропустив вперед «Пари Сен-Жермен», они опередили «Брюгге» и «Галатасарай».

У «Реала» после травм восстанавливаются Марсело, Лукас Васкес, Хамес Родригес и Эден Азар.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.70, победа «Реала» — 4.40, ничья — 4.20.

Ни для кого не секрет, что оба испанских гранда сейчас далеки от идеальных кондиций, из-за чего нередко теряют очки.

«Барселона», например, часто ошибается в обороне и порой позволяет сопернику забирать мяч под контроль. Что касается «Реала», то он хорошо смотрится лишь на фоне середняков, да и то не всегда. Чего только стоят его проблемы в домашней игре против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Выбирая фаворита, мы бы все же отдали предпочтение каталонцам, которые одержали четыре победы в пяти предыдущих «Эль Класико». У «сине-гранатовых» будет поддержка родных трибун и мотивация оторваться от главного конкурента по чемпионской гонке. Наш прогноз — «победа хозяев».

Очевидно, что ключевым в данном противостоянии должен стать второй тайм, поэтому еще один вариант — «победа "Барселоны" во втором тайме» за 1.97. 0