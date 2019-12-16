ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Клопп не без проблем добился победы от подопечныхСтрасть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей Россия — ЧехияБез идей и целостной игры. Сборная России одолела чехов только по буллитам Алина ЗагитоваЗагитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах
  • 11:03
    • Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245
  • 09:00
    • Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова
  • 07:05
    • Ян нокаутировал Фэйбера на турнире UFC 245
  • 00:53
    • «Атлетико» взял верх над «Осасуной»
  • 00:28
    • Ржига о санкциях ВАДА в адрес России: Ваш игрок попался на допинге на ЧМ-2019
  • 23:11
    • Определился соперник «Ливерпуля» по полуфиналу КЧМ
  • 22:32
    • «Наполи» проиграл «Парме» в первом матче Гаттузо
    Все новости спорта

    «Лацио» продолжит побеждать?

    «Кальяри» — «Лацио». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Серии А 16 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз на «Кальяри» — «Лацио»
    Футболисты «Лацио»
    В 16 туре итальянской Серии А встретятся соседи по турнирной таблице — «Кальяри» и «Лацио». Хозяева примут соперника на «Сарденья Арена» 16 декабря. Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Кальяри» — «Лацио».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 16 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.85
  • Играть!
    •

    «Кальяри»

    Хозяева стали открытием этого сезона в Италии. Никто не ожидал, что «сардинийцы» взберутся так высоко. Они уже четвертые. Им удалось набрать 29 очков. Они проиграли всего два матча из 15.

    На своем поле команда не проигрывает уже 7 матчей подряд. В четырех последних домашних выступлениях «Кальяри» побеждал.

    В прошлый раз на выезде «Кальяри» сыграл вничью с командой «Сассуоло» (2:2). Ранее «красно-синие» дважды обыграли «Сампдорию» со счетом 2:1 в Кубке и с результатом 4:3 в чемпионате.

    Все прогнозы на Серию А

    Оба поражения клуб терпел на своем стадионе. Несмотря на это «островитяне» являются четвертыми в лиге по домашним поединкам.

    «Лацио»

    «Лацио» выдает похожие результаты, но они слегка лучше. «Римляне» одержали больше побед. Они выиграли 10 из 15 матчей. К тому же гости меньше пропускают — 15 голов являются вторым по счету результатом в чемпионате.

    На счету «небесно-голубых» 7 побед подряд. Особенно в глаза бросается домашний результат 2:1 с «Ювентусом». «Лациале» стали первыми, кому удалось нанести поражение «старой сеньоре» в Серии А.

  • Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии
  • Реакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в заключительном матче Лиги Европы
  • 13/12/2019

    • Перед этим «Лацио» обыграл «Удинезе» (3:0) и выиграл у «Сассуоло» (1:2). В четверг команда проиграла в Лиге Европы «Ренну» (2:0). Гости не вышли в плей-офф, так что теперь они могут в полной мере сосредоточиться на чемпионате.

    Коллектив забивает не менее двух мячей уже 10 поединков подряд. Таким образом, «римляне» настреляли 36 голов и это больше, чем у «Ювентуса».

    Прогноз

    «Лацио» считают фаворитом в этом противостоянии — 4.00 дают на «Кальяри» и 1.85 предлагают на «орлов». Ничья оценивается коэффициентом 4.10.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    «Лациале» имеют прекрасную форму. После вылета из ЛЕ они будут играть с еще большей отдачей, чтобы занять наиболее выгодную позицию в лиге. Сейчас гости третье, и соперник отстает на 4 пункта. При этом «Интер» всего в трех очках.

    Рекомендуем сосредоточиться именно на «Лацио». Прогнозируем победу римского коллектива. «Кальяри» не побеждает в этом противостоянии с 2013 года. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Десна — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сельта — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Болонья — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бордо — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Эспаньол — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мохамед Салах
  • «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ
    • 13:58 11/12/2019     Анчелотти изначально не подходил «Наполи»
  • Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»
    • 06:57 12/12/2019     Фрагмент матча
  • Тройка Шипачева показала суперхоккей и спасла сборную России от разгрома
    • 14:09 13/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Кальяри» — «Лацио». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Серии А 16 декабря 2019 года. Прогноз на «Кальяри» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Радулова, шайбы Панарина и Михеева, результативные передачи Кузнецова и ОрловаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря 08:460
  • 09:48
    • Иванова победила в спринте на этапе КМ в Канаде по санному спорту
  • 09:15
    • Никитин потерпел первое поражение в карьере
  • 07:37
    • «Сан-Антонио» в овертайме победил «Финикс», «Торонто» обыграл «Бруклин»
    Уле Гуннар Сульшер Футбол «Манчестер Юнайтед»: трансферные планы на январьУле Гуннар Сульшер подбирает новичков для усиления состава Вчера в 22:110
  • Экспресс дня

  • Привезет ли «Манчестер Сити» три очка из Лондона?
  • 2.45
    •
  • 09:31
    • Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном»
  • 07:19
    • Медведев снялся с турнира в Абу-Даби
  • 00:56
    • «Витесс» одержал первую победу после увольнения Слуцкого
    Лионель Месси Футбол Примера. «Барса» потеряла очки в Сан-Себастьяне, «Реал» сыграет в гостях у «Валенсии»Результаты матчей 17 тура Примеры 01:030
  • 22:22
    • «Лейпциг» разгромил «Фортуну» и возглавил таблицу чемпионата Германии
  • 20:17
    • Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии
  • 19:58
    • «Барселона» потеряла очки в матче с «Реал Сосьедадом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие