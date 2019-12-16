«Кальяри» — «Лацио». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Серии А 16 декабря 2019 года

В 16 туре итальянской Серии А встретятся соседи по турнирной таблице — «Кальяри» и «Лацио». Хозяева примут соперника на «Сарденья Арена» 16 декабря. Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Кальяри» — «Лацио».

«Кальяри»

Хозяева стали открытием этого сезона в Италии. Никто не ожидал, что «сардинийцы» взберутся так высоко. Они уже четвертые. Им удалось набрать 29 очков. Они проиграли всего два матча из 15.

На своем поле команда не проигрывает уже 7 матчей подряд. В четырех последних домашних выступлениях «Кальяри» побеждал.

В прошлый раз на выезде «Кальяри» сыграл вничью с командой «Сассуоло» (2:2). Ранее «красно-синие» дважды обыграли «Сампдорию» со счетом 2:1 в Кубке и с результатом 4:3 в чемпионате.

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Оба поражения клуб терпел на своем стадионе. Несмотря на это «островитяне» являются четвертыми в лиге по домашним поединкам.

«Лацио»

«Лацио» выдает похожие результаты, но они слегка лучше. «Римляне» одержали больше побед. Они выиграли 10 из 15 матчей. К тому же гости меньше пропускают — 15 голов являются вторым по счету результатом в чемпионате.

На счету «небесно-голубых» 7 побед подряд. Особенно в глаза бросается домашний результат 2:1 с «Ювентусом». «Лациале» стали первыми, кому удалось нанести поражение «старой сеньоре» в Серии А.

Перед этим «Лацио» обыграл «Удинезе» (3:0) и выиграл у «Сассуоло» (1:2). В четверг команда проиграла в Лиге Европы «Ренну» (2:0). Гости не вышли в плей-офф, так что теперь они могут в полной мере сосредоточиться на чемпионате.

Коллектив забивает не менее двух мячей уже 10 поединков подряд. Таким образом, «римляне» настреляли 36 голов и это больше, чем у «Ювентуса».

Прогноз

«Лацио» считают фаворитом в этом противостоянии — 4.00 дают на «Кальяри» и 1.85 предлагают на «орлов». Ничья оценивается коэффициентом 4.10.

«Лациале» имеют прекрасную форму. После вылета из ЛЕ они будут играть с еще большей отдачей, чтобы занять наиболее выгодную позицию в лиге. Сейчас гости третье, и соперник отстает на 4 пункта. При этом «Интер» всего в трех очках.

Рекомендуем сосредоточиться именно на «Лацио». Прогнозируем победу римского коллектива. «Кальяри» не побеждает в этом противостоянии с 2013 года. 0