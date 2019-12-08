«Сассуоло» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Италии 8 декабря 2019 года

В воскресенье, 8 декабря, в 15-м туре итальянской Серии А «Сассуоло» на своей арене примет «Кальяри». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Кальяри».

«Сассуоло»

У «Сассуоло» после 13 игр на счету находится 14 зачетных пунктов, с которыми команда идет 14 месте в турнирной таблице Серии А, опережая на четыре балла зону вылета.

«Нероверди» без побед провели последние три встречи. Сперва они уступили в родных пенатах «Лацио» (1:2), а затем привезли почетную ничью из Турина, сыграв там 2:2 с грозным «Ювентусом». Эти матчи пришлись на чемпионат Италии.

А накануне клуб из регионе Эмилия-Романья на своем поле уступил нисшелиговой «Перуджи» (1:2) в Кубке Италии, пропустив оба гола еще в начале встречи.

Все прогнозы на Серию А

На своем стадионе в этом сезоне Серии А «Сассуоло» играет пока бескомпромиссно, три раза победив при четырех поражениях, разница мячей — 16:14.

«Кальяри»

«Кальяри» с 28 очками после 14 поединков расположился на четвертой позиции в турнирной таблице Серии А, опережая пятую «Рому» только по разнице мячей.

На данный момент у «островитян» 13-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Последний раз они уходили с поля поверженными еще в первый день осени.

Последние две игры «сардинийцы» провели на своей территории против «Сампдории». И обе выиграли. В матче чемпионата они победили 4:3, а кубковая игра закончилась со счетом 2:1.

На выезде в этом розыгрыше Серии А «Кальяри» еще не проигрывал, три раза победив и трижды сыграв вничью, разница забитых и пропущенных — 10:5.

В прошлом сезоне «Сассуоло» на своем поле разгромил «Кальяри» (3:0), а на Сардинии была ничья — 2:2.

Прогноз на «Сассуоло» — «Кальяри»

Прогнозируем, что «Кальяри», пока проводящий хороший сезон, сможет разжиться баллами в данном поединке. 0