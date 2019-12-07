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    Сможет ли «Тоттенхэм» сохранить свои ворота сухими?

    «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 7 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Бернли»
    Жозе Моуринью
    «Тоттенхэм» будет принимать «Бернли» в 16-м туре АПЛ. Встреча пройдет 7 декабря на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Декабря 2019 года
    Тоттенхэм
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    «Тоттенхэм»

    После увольнения Маурисио Почеттино и назначения Жозе Моуринью «Тоттенхэм» провел четыре матча, в которых одержал три победы при одном поражении.

    В АПЛ «шпоры» обыграли «Вест Хэм» (3:2) и «Борнмут» (3:2), после чего на этой неделе уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2). А в Лиге чемпионов команда квалифицировалась в плей-офф, обыграв «Олимпиакос» (4:2).

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    • Как видим, во всех четырех матчах «Тоттенхэм» пропускал по два гола. В предыдущих четырех матчах до назначения Моуринью «шпоры» пропустили два мяча лишь один раз.

    В таблице АПЛ «Тоттенхэм» после 15 туров набрал 20 очков. Команда занимает восьмое место, отставая от зоны ЛЧ уже на 9 очков.

    У «шпор» 25 забитых голов и 23 пропущенных. Сразу двенадцать команд в АПЛ пропускают меньше.

    «Бернли»

    «Бернли» к игре с «Тоттенхэмом» после двух поражений подряд, которые последовали за двумя подряд победами.

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    Подопечные Шона Дайча после разгромов «Вест Хэма» (3:0) и «Уотфорда» (3:0) уступили «Кристал Пэлас» (0:2) и «Манчестер Сити» (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    В АПЛ команда находится в середине таблицы. У «Бернли» 18 очков и одиннадцатая позиция. 21 гол забит и 24 пропущено.

    Прогноз

    На победу «Тоттенхэма» букмекеры дают коэффициент 1,42, на ничейный результат — 4,90, а на победу «Бернли» — 8,90.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Бернли» — «Обе забьют» с коэффициентом 1,80. 0

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    «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 7 декабря 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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