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    Команды обменяются голами

    «Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Краснодар» — «Тамбов»
    Вандерсон
    В 18 туре российской Премьер-лиги встретятся «Краснодар» и «Тамбов». Команды сыграют на одноименной домашней арене «быков». Старт этой встречи намечен на 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.70
  • 2
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    «Краснодар»

    Команда уже долгое время не проигрывает. С учетом всех турниров «Краснодар» имеет 9-матчевую беспроигрышную серию. Если есть только РПЛ, то серия составит 7 поединков.

    В чемпионате «быки» идут на 4 месте. «Ростов» уже сыграл свой матч и сейчас отстает от хозяев на два пункта. Так что победа даст «Краснодару» возможность оторваться еще больше.

    В прошлом туре «черно-зеленые» выиграли на выезде у тульского «Арсенала». До этого команда играла четыре раза вничью. Из последних результатов стоит выделить мировые с «Локомотивом» (1:1) и «Ростовом» (2:2).

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    Дома «быки» набрали уже 18 очков в 8 играх. На своем поле в чемпионате они еще ни разу не проигрывали.

    В лазарете у клуба Кабелла и Клаэссон.

    «Тамбов»

    Гости находятся в зоне вылета на 15 строчке. У них 17 очков — 5 побед и 10 поражений. Кроме того, «волки» имеют отрицательную разницу голов, которая составляет -6.

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    В прошлый раз «Тамбов» проиграл дома «Локомотиву» со счетом 2:3. Однако до этого поражения команда выиграла три матча подряд — 1:2 с «Ростовом», 1:2 с «Сочи» и 3:0 с «Уфой».

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    • В чужих стенах клуб побеждал в последних двух встречах. Хотя в 8 выездных поединках «Тамбов» набрал только 8 пунктов, пропустив половину голов от общего количества мячей, пропущенных в этом сезоне РПЛ.

    У гостей в составе потерь нет. Так что на игру с «Краснодаром» состав у них будет оптимальный.

    Прогноз

    Букмекеры считают, что «Краснодар» является фаворитом этого поединка — 1.44 против 7.40.

    «Быки» сейчас в хорошей форме. Правда, среди недели у них выдался непростой матч с «Базелем» в Лиге Европы, в котором, кстати, они выиграли 1:0.

    Хозяева пропускали в 4 из 5 матчей. Вполне вероятно, что им не удастся сохранить свои ворота «сухими» и в этот раз. Прогноз — «обе забьют» за 1.96. 0

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    «Краснодар» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года. Прогноз на «Краснодар» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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