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    На что рассчитывать «Норвичу» в игре с «Арсеналом»?

    «Норвич» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 1 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Норвич» — «Арсенал»
    Гранит Джака
    В 14 туре английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Карроу Роуд» 1 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Норвич» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2019 года
    Норвич Сити
  • Норвич
    •  Норвич Сити 17:00 Арсенал Арсенал
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.85
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    «Норвич»

    На данный момент команда из города Норидж находится в зоне вылета на 18 позиции в турнирной таблице чемпионата с 10 очками на своем счету.

    После победы дома над «Ман Сити» (3:2) «канарейки» не могли выиграть в течение семи поединков. С 21 сентября по 5 октября подопечные Даниеля Фарке уступили «Бернли» (0:2), «Кристал Пэлас» (0:2) и «Астон Вилле» (1:5).

    Затем «Норвич» сыграл вничью с «Борнмутом» (0:0), но в следующих трех матчах «канарейки» вновь оставались без очков.

    Все прогнозы на АПЛ

    С 10 по 12 тур этот коллектив потерпел поражения от МЮ (1:3), от «Брайтона» (0:2) и «Уотфорда» (0:2). А первая за долгое время победа была добыта в гостевом противостоянии с «Эвертоном» (2:0).

    «Арсенал»

    На данный момент лондонский коллектив находится на восьмой строчке в таблице с 18 очками. От зоны Лиги чемпионов команда отстала на 8 пунктов.

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  • Вчера

    • Последний раз «канониры» побеждали 24 октября. Тогда в рамках группового этапа ЛЕ англичане одолели «Виторию Гимарайнш» (3:2), после чего «Арсенал» не выигрывает по сей день.

    Бывшие подопечные Унаи Эмери разошлись миром с «Кристал Пэлас» (2:2), а затем вылетели от «Ливерпуля» из Кубка лиги по пенальти (5:5, 4:5). В 11 туре АПЛ лондонцы сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1), а чуть позже с таким же счетом завершилась встреча с «Виторией Гимарайнш» (1:1).

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    9 ноября «Арсенал» был слабее «Лестера» (0:2), а в 13 туре чемпионата команда не выявила сильнейшего в матче с «Саутгемптоном» (2:2). Встречу на «Эмирейтс» с «Айнтрахтом» хозяева проиграли со счетом 1:2.

    Прогноз

    Победа «Норвича» в игре 14 тура АПЛ оценивается в 3,95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Арсенала» — 1,85.

    На «Карроу Роуд» хозяева постараются воспользоваться кризисом лондонцев. Наш прогноз на матч — победа «Норвича» с форой +1 с коэффициентом 1,60. 0

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