Эмери уволен с поста главного тренера «Арсенала»

Как сообщает официальный сайт лондонскогоуволен с поста главного тренера.

В сообщении указано, что руководство не устраивает нынешнее положение дел. Напомним, что последней каплей терпения для правления стало домашнее поражение от «Айнтрахта» в рамках Лиги Европы. «Канониры» выигрывали по ходу встречи, но пропустили два мяча после перерыва.

В АПЛ «красно-белые» занимают лишь 8 место, поэтому клуб снова рискует оказаться без Лиги чемпионов.

Унаи Эмери возглавил команду в прошлом сезоне и смог вывести ее в финал Лиги Европы, а также занять с ней пятое место в чемпионате. 0