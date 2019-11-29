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    Эмери уволен с поста главного тренера «Арсенала»

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    Как сообщает официальный сайт лондонского «Арсенала», Унаи Эмери уволен с поста главного тренера.

    Унаи Эмери
    Унаи Эмери

    В сообщении указано, что руководство не устраивает нынешнее положение дел. Напомним, что последней каплей терпения для правления стало домашнее поражение от «Айнтрахта» в рамках Лиги Европы. «Канониры» выигрывали по ходу встречи, но пропустили два мяча после перерыва.

    В АПЛ «красно-белые» занимают лишь 8 место, поэтому клуб снова рискует оказаться без Лиги чемпионов.

    Унаи Эмери возглавил команду в прошлом сезоне и смог вывести ее в финал Лиги Европы, а также занять с ней пятое место в чемпионате. 0

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