«Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз (к. 2.6) и ставки на матч чемпионата Италии 1 декабря 2019 года

В 14 туре итальянской Серии А «Ювентус» будет принимать «Сассуоло». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 1 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Сассуоло».

«Ювентус»

«Ювентус» — лидер чемпионата Италии. В 13 играх туринцы заработали 35 очков и опережают ближайшего преследователя на один пункт.

«Старая Синьора» в этом сезоне Серии А еще не знала горечи поражений, потеряв очки только в трех встречах из 16 во всех турнирах.

Ранее «бьянконери» выиграли в дерби с «Торино» (1:0). Перед этим чемпион обыграл 2:1 на своем поле «Дженоа».

Победа над генуэзцами начала серию из шести побед кряду во всех турнирах. Предыдущая имела место на этой неделе в Лиге чемпионов над «Атлетико» (1:0) дома.

«Сассуоло»

В позапрошлом туре «Сассуоло» прервал свою 2-матчевую безвыигрышную серию. Команда обыграла «Болонью» со счетом 3:1.

До этого хозяева проиграли «Фиорентине» 1:2 и сыграли вничью с «Лечче» (2:2).

«Черно-зеленые» набрали 13 очков в 12 матчах. У них одна игра в запасе, поэтому можно считать, что команда имеет потенциальное преимущество над конкурентами.

Тем не менее, после поражения от «Лацио» (1:2) в предыдущем туре коллектив опустился на 14 место с отрывов в три очка от зоны вылета.

Прогноз

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,2, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 6,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 2,6. 0