«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, в матче 14-го тура испанской Примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» примет «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Реал Сосьедад».

«Реал»

Мадридская команда приняла участие в 12 поединках чемпионата. Сейчас с 25 очками в активе она занимает вторую строчку в таблице — столько же баллов и у лидера «Барселоны».

После уверенной домашней победы над «Гранадой» (4:2) королевский клуб неожиданно проиграл «Мальорке» (0:1). А затем в еврокубках гол Тони Крооса принес «Реалу» 3 очка в противостоянии с «Галатасараем» (1:0).

В 11 туре Примеры на «Сантьяго Бернабеу» подопечные Зинедина Зидана разгромили «Леганес» (5:0), но в следующей игре Ла Лиги «Реал» не справился с «Бетисом».

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А во втором матче с «Галатасараем» мадридцы покуражились, одолев турков (6:0), после чего сумели разгромить на выезде «Эйбар» (4:0).

«Реал Сосьедад»

Сан-Себастьянцы хорошо проводят текущий сезон в Примере. После 13 туров «Реал Сосьедад» занимает пятое место, имея на своем счету 23 очка.

За минувшие пять игр «бело-голубые» смогли выиграть в трех встречах и раз проиграли. Виктории состоялись дома над «Бетисом» (3:1), а также на выезде над «Сельтой» (1:0) и «Гранадой» (2:1) в последнем туре.

Поражение пришлось в родных стенах от «Леванте» (1:2). Еще в одном поединке, который пришелся на прошлый тур, была ничья с «Леганесом» (1:1) дома.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,4. 0