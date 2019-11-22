ПСЖ — «Лилль». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги 1 22 ноября 2019 года

14 тур французской Лиги 1 откроет поединок между ПСЖ и «Лиллем». Команды сыграют на «Парк-де-Пренс». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по московскому времени. Прогноз на ПСЖ — «Лилль».

ПСЖ

«Парижане» уверенно лидируют в чемпионате. Команда Томаса Тухеля имеет 30 очков, что на 8 баллов больше, чем у «Марселя». Помимо этого стоит добавить, что ПСЖ мало пропускает — 8 голов и это второй результат в Лиге 1 на данный момент.

В начале месяца коллектив неожиданно проиграл на выезде команде «Дижон». Счет составил 2:1. После этого «красно-синие» выиграли два матча подряд. В Лиге чемпионов они обыграли «Брюгге» 1:0, а в Лиге 1 команда выиграла у «Бреста» 1:2.

В последних трех играх ПСЖ демонстрировал непривычную результативность. К тому же хозяева пропустили за три встречи три мяча.

В лазарете у клуба Эррера, Неймар и Менье. Также еще не полностью восстановился Керер.

«Лилль»

«Лилль» пока что за пределами еврокубковой зоны. У команды 19 очков и пятая позиция. В последних пяти матчах гости демонстрировали нестабильные результаты.

Все прогнозы на Лигу 1

«Доги» не выигрывали в 4 из 5 матчей Лиги 1. Они одержали победу над «Бордо» со счетом 3:0, а также проиграли «Марселю» и «Тулузе» с одинаковым результатом 2:1. Помимо этого команда дважды сыграла вничью с «Мецом» (0:0) и «Нимом» (2:2).

Если учесть Лигу чемпионов, то безвыигрышная серия «Лилля» составит 3 поединка. Сюда стоит добавить выездные 4:1 от «Валенсии».

Вообще «Лилль» не одержал ни одной победы на выезде в этом сезоне. Коллектив проигрывал в трех матчах кряду, пропуская больше одного мяча.

Прогноз

ПСЖ хорошо выступает дома. «Столичные» выиграли 22 из 25 домашних матчей в рамках чемпионата Франции. Кроме того, они не пропускали в 6 из 7 игр на родной арене.

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев — 1.23 против 14.0. На ничью они дают коэффициент 6.70.

Мы с ними согласны. ПСЖ продолжит успешную серию. Предлагаем ставку «фора 1 (-1.5)» за 1.68. 0