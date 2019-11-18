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    Греция постарается не пропустить

    Греция — Финляндия. Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

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    Прогноз на Греция — Финляндия
    Теэму Пукки
    Сборная Греции примет сборную Финляндии в рамках десятого тура квалификационного раунда Евро-2020. Матч состоится в Афинах на стадионе «Спирос Луис». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Греция — Финляндия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 18 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Греция

    Для греков этот матч важен с точки зрения турнирного положения. Сейчас команда занимает третье место с 11 очками, а сзади ее поджимают армяне (10 пунктов). Таким образом, для хозяев победа является наиболее подходящим исходом.

    Именно такой результат «эллины» получали в последних двух матчах турнира. На выезде Греция обыграла Армению 0:1, а чуть раньше у себя дома коллектив обыграл Боснию и Герцеговину со счетом 2:1.

    Победа над сборной Боснии дала команда возможность продлить беспроигрышную домашнюю серию, которая сейчас достигла отметки в 2 поединка.

    Календарь и таблица Евро-2020

    «Бело-синие» много пропускают. За 9 встреч в их ворота влетело 13 мячей, а сами они забили за этот период десять.

    Финляндия

    Финны обеспечили себе выход из группы со второй позиции. Они набрали 18 очков, поэтому им уже ничего не угрожает даже в случае поражения. К тому же команда никак не достанет до Италии.

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    • В прошлых двух встречах Финляндия показала одинаковый результат, «всухую» выиграв у Армении и Лихтенштейна со счетом 3:0. Благодаря этому гости прервали серию неудач, которая настигла их на две игры.

    Перед теми двумя победами филины уступили команде Боснии и Герцеговины со счетом 4:1 и сборной Италии с результатом 1:2.

    Напомним, что в составе у финской сборной есть нападающий Теэму Пукки. Футболист забил 9 мячей и отдал голевую передачу. Он оформил по «дублю» в двух предыдущих играх, а также забил в ворота Италии. Итого форвард забивал в 3 из 4 последних выступлений за сборную.

    Прогноз

    Грецию оценивают как фаворита — 1.79 против 4.70. На ничью букмекеры поставили коэффициент 3.60.

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    Греция настроится на бой. Армяне сыграют с итальянцами, так что шансы на сохранение третьей строчки очень высокие.

    Финляндия приедет доиграть эту квалификацию, но вряд ли команда позволит сопернику себя «избивать».

    Ждем интересного поединка. Однако, скорее всего, Греция попытается «засушить» игру. Все-таки хозяевам нежелательно пропускать. Отсюда вывод — ТМ 2.0 за 2.07. 0

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