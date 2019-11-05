«Ливерпуль» — «Генк». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

«Ливерпуль»
Дружина Юргена Клоппа после трех туров группового этапа ЛЧ занимает второе место в квартете Е, имея в своей копилке шесть баллов.
Начал защиту титула «Ливерпуль» крайне неудачно, проиграв в Италии «Наполи» со счетом 0:2, после чего одержал две виктории кряду. Сперва «красные» дома одолели австрийский «РБ Зальцбург» (4:3), а потом разгромили в гостях своего нынешнего оппонента (4:1).
В чемпионате Англии «мерсисайдцы» выступают превосходно, выиграв десять матчей из 11 и с 6-очковым отрывом возглавляют турнирную таблицу.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
За прошедшую неделю «Ливерпуль» провел две встречи. Начал с перестрелки с «Арсеналом» 5:5 в Кубке Лиги (прошел дальше по пенальти), а потом на выезде обыграл 2:1 «Астон Виллу», забив голы на 87-й и 90-й минутах.
«Генк»
У «Генка» всего один набранный балл и последняя строчка в группе Е. Бельгийская команда может надеяться только на третье место и выход в ЛЕ.
Заработали свой пункт «магистры» в домашней встрече с итальянским «Наполи», которая закончилась нулевой ничьей. Еще чемпион Бельгии проиграл нынешнему сопернику дома 1:4, и в первом туре в гостях «РБ Зальцбургу» со счетом 2:6.
В чемпионате Бельгии «Генк», после летней распродажи лидеров, не особо убедителен, находясь на данный момент в середине турнирной таблицы.
В своем последнем матче «шахтеры» на выезде проиграли 0:2 «Эйпену» в рамках бельгийского первенства.
Прогноз на «Ливерпуль» — «Генк»
В этом матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.10, победа «Генка» — 41.00, ничья — 12.00.
Победа мерсисайдцев не вызывает ни у кого сомнения. Думаем, что действующий обладатель трофея обыграет своего оппонента «всухую». 0