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    «Ливерпуль» не оставит шансов гостям из Бельгии?

    «Ливерпуль» — «Генк». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Генк»
    Игроки «Ливерпуля»
    Во вторник, 5 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на «Энфилде» примет бельгийский «Генк». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Генк».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 05 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ливерпуль»

    Дружина Юргена Клоппа после трех туров группового этапа ЛЧ занимает второе место в квартете Е, имея в своей копилке шесть баллов.

    Начал защиту титула «Ливерпуль» крайне неудачно, проиграв в Италии «Наполи» со счетом 0:2, после чего одержал две виктории кряду. Сперва «красные» дома одолели австрийский «РБ Зальцбург» (4:3), а потом разгромили в гостях своего нынешнего оппонента (4:1).

    В чемпионате Англии «мерсисайдцы» выступают превосходно, выиграв десять матчей из 11 и с 6-очковым отрывом возглавляют турнирную таблицу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    За прошедшую неделю «Ливерпуль» провел две встречи. Начал с перестрелки с «Арсеналом» 5:5 в Кубке Лиги (прошел дальше по пенальти), а потом на выезде обыграл 2:1 «Астон Виллу», забив голы на 87-й и 90-й минутах.

    «Генк»

    У «Генка» всего один набранный балл и последняя строчка в группе Е. Бельгийская команда может надеяться только на третье место и выход в ЛЕ.

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    • Заработали свой пункт «магистры» в домашней встрече с итальянским «Наполи», которая закончилась нулевой ничьей. Еще чемпион Бельгии проиграл нынешнему сопернику дома 1:4, и в первом туре в гостях «РБ Зальцбургу» со счетом 2:6.

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    В чемпионате Бельгии «Генк», после летней распродажи лидеров, не особо убедителен, находясь на данный момент в середине турнирной таблицы.

    В своем последнем матче «шахтеры» на выезде проиграли 0:2 «Эйпену» в рамках бельгийского первенства.

    Прогноз на «Ливерпуль» — «Генк»

    В этом матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.10, победа «Генка» — 41.00, ничья — 12.00.

    Победа мерсисайдцев не вызывает ни у кого сомнения. Думаем, что действующий обладатель трофея обыграет своего оппонента «всухую». 0

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    «Ливерпуль» — «Генк». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Генк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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