«Милан» — «Лацио». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Италии 3 ноября 2019 года

В 11 туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 3 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Лацио».

«Милан»

В десяти матчах чемпионата Италии коллектив из Милана смог набрать только 13 очков, из-за чего он вынужден довольствоваться серединой турнирной таблицы, а именно — десятой строчкой.

В 4, 5 и 6 турах Серии А «россонери» проиграли, что в дальнейшем повлияло на отставку Марко Джампаоло. Его подопечные уступили «Интеру» (0:2), «Торино» (2:1) и «Фиорентине» (1:3).

А после победы над «Дженоа» (1:2) командой стал руководить Стефано Пиоли. Но в первом его поединке «Милан» расписал мировую с «Лечче» дома (2:2).

Все прогнозы на Серию А

27 октября в Риме красно-черные оказались слабее «Ромы» (2:1). В 10 туре итальянского первенства хозяева встречи на «Сан-Сиро» взяли верх над СПАЛом (1:0).

«Лацио»

Сейчас команда из столицы Италии находится на пятом месте в общем зачете Серии А, имея на своем счету 18 очков, добытых в 10 поединках.

После поражения от «Интера» в 5 туре чемпионата (1:0) «орлята» разгромили «Дженоа» (4:0), а затем в еврокубках одолели «Ренн» (2:1).

В 7 и 8 турах Серии А «Лацио» сыграл вничью. Подопечные Симоне Индзаги расписали мировую с «Болоньей» (2:2) и с «Аталантой» (3:3). А в Лиге Европы бело-голубые потерпели поражение от «Селтика» (2:1).

27 октября во Флоренции гости на стадионе «Артемио Франки» взяли верх над «Фиорентиной» (2:1), а спустя несколько дней «Лацио» разобрался с «Торино» (4:0).

Прогноз

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 3,45, а на победу «Лацио» 2,60.

Пока «россонери» не могут найти свою игру в нынешнем сезоне, а «орлята» сейчас выступают неплохо. Наш прогноз на матч — «Лацио» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,72. 0