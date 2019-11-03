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    Выберется ли «Сельта» из зоны вылета?

    «Сельта» — «Хетафе». Прогноз (к. 6.5) и ставки на матч чемпионата Испании 3 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Сельта» — «Хетафе»
    «Хетафе» занимает девятое место
    В 12 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 3 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Сельта» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Ноября 2019 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 20:30 Хетафе Хетафе
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    «Сельта»

    У «Сельты» на счету числится девять зачетых баллов. Галисийцы находятся в зоне вылета с отставанием в два очка от спасительной 17-й строчки.

    В предыдущих пять матчей «кельты» проиграли четырежды и один раз выиграли. Одолеть удалось 1:0 в родных пенатах «Атлетик».

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    Поражения состоялись от «Эйбара» и «Алавеса» по 0:2 в гостях, а также на своем поле 0:1 «Реал Сосьедаду» в последнем туре Ла Лиги. В прошлом туре клуб из Виго уступил еще и «Бетису» на выезде (1:2).

    «Хетафе»

    За 11 туров чемпионата клуб из пригорода Мадрида заработал 16 очков и располагается на девятой строчке в таблице.

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    После потерь очков в конце сентября «городские» победили в трех матчах кряду. Сперва подопечные Хосе Бордаласа Хименеса взяли верх над «Краснодаром» в ЛЕ (1:2), а несколькими днями позже команда одолела «Реал Сосьедад» (1:2).

    В 9 туре испанской Примеры «Хетафе» разобрался дома с «Леганесом» (2:0). Но в очередном матче в еврокубках синие потерпели поражение от «Базеля» (0:1).

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    • В позапрошлом туре также случилась неудача — в гостевой игре против «Севильи» (0:2), однако затем была бита «Гранада» (3:1) дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Хетафе» выиграет, и обе команды забьют за 6,5. 0

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