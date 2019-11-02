ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Арсенал»Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь» Дивок ОригиОстрый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар «Барселона»Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»
  • 21:25
    • «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел на ЦСКА в Кубке России
  • 00:58
    • Гол Сусо принес «Милану» победу над СПАЛом
  • 00:17
    • Надаль обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира в Париже
  • 22:13
    • «Динамо» в Москве обыграло «Салават Юлаев»
  • 21:48
    • Стали известны все пары 1/4 финала Кубка России
  • 21:32
    • «Торпедо» победило «Балтику» в 1/8 финала Кубка
  • 19:57
    • Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
    Все новости спорта

    В Севилье «матрасники» постараются зацепиться за очки

    «Севилья» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 2 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Севилью Прогнозы на Атлетико Календарь Примеры
    Прогноз на «Севилья» — «Атлетико»
    Альваро Мората
    В 12 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 2 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Ноября 2019 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.15
  • Играть!
    •

    «Севилья»

    За 11 туров испанской Примеры клуб из Андалусии заработал 20 очков и занял пятое место в таблице, отставая от первой позиции на 2 пункта.

    После удачного матча во втором туре Лиги Европы, в котором севильцы победили АПОЭЛ (1:0) команда Юлена Лопетеги была разгромлена «Барселоной» в чемпионате (4:0).

    Затем красно-белые одолели «Леванте» в 9 туре Ла Лиги (1:0), а также переиграли «Дюделанж» на евроарене (3:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    27 октября «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» взяла верх над «Хетафе» (2:0), а в 11 туре Примеры на «Месталье» гости разошлись миром с «Валенсией» (1:1).

    «Атлетико»

    Как и у ближайшего оппонента, в активе у мадридской команды имеется 20 очков. Благодаря второстепенным показателям, столичный клуб занял 4 место в турнирной таблице.

  • Коке — Мистер «Атлетико». Но почему фаны его освистали?
  • Капитан «Атлетико» Коке проводит не лучший сезон
  • 29/10/2019

    • Но в последнее время «матрасники» очень часто теряют очки в чемпионате. После победы над «Локомотивом» в еврокубках (2:0) подопечные Диего Симеоне дважды сыграли вничью в Примере.

    В 8 туре «Атлетико» не смог поразить ворота «Вальядолида» (0:0), а в следующем матче Ла Лиги «индейцы» разошлись миром с «Валенсией» (1:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Затем мадридская команда одолела «Байер» в Лиге чемпионов (1:0), а спустя несколько дней на «Ванда Метрополитано» хозяева разобрались с «Атлетиком» (2:0). Но 29 октября «Атлетико» не выявил сильнейшего в матче с «Алавесом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Севильи» в поединке 12 тура Примеры букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,35, а на победу «Атлетико» — 3,20.

    Несмотря на проблемы с созданием моментов и голами, мадридцы еще не разучились слаженно действовать в обороне. Наш прогноз на матч — победа «Атлетико» или ничья с коэффициентом 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зволле — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.66
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Барнсли — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи
    • 18:31 28/10/2019     Давид Луис
  • Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтись
    • 15:44 26/10/2019     «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • Вчера в 00:58
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Севилья» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 2 ноября 2019 года. Прогноз на «Севилья» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    «Зенит» — «Томь» Футбол Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Зенита» в Кубке России Вчера в 00:580
  • 18:01
    • «Сибирь» продлила победную серию до шести матчей
  • 17:51
    • «Оренбург» вылетел из Кубка России
  • 17:33
    • Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
    ЦСКА — «Уфа» Футбол Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительностьПервая победа ЦСКА за месяц — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:040
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ПСЖ аутсайдера Лиги 1?
  • 2.66
    •
  • 00:35
    • Игнашевич: Если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
  • 00:18
    • ФОНБЕТ дарит беспроигрышные ставки на Хэллоуин
  • 23:58
    • Джикия: Ларссон классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. «Нью-Джерси» дома уступил «Тампе», «Эдмонтон» разгромил «Коламбус»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 октября Вчера в 08:400
  • 17:00
    • Бенчич на отказе Бертенс пробилась в полуфинал Итогового чемпионата WTA
  • 15:51
    • Бейл уехал с «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте матча с «Леганесом»
  • 15:18
    • Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие