«Севилья» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 2 ноября 2019 года

В 12 туре чемпионата Испании «Севилья» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 2 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Севилья» — «Атлетико».

«Севилья»

За 11 туров испанской Примеры клуб из Андалусии заработал 20 очков и занял пятое место в таблице, отставая от первой позиции на 2 пункта.

После удачного матча во втором туре Лиги Европы, в котором севильцы победили АПОЭЛ (1:0) команда Юлена Лопетеги была разгромлена «Барселоной» в чемпионате (4:0).

Затем красно-белые одолели «Леванте» в 9 туре Ла Лиги (1:0), а также переиграли «Дюделанж» на евроарене (3:0).

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27 октября «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» взяла верх над «Хетафе» (2:0), а в 11 туре Примеры на «Месталье» гости разошлись миром с «Валенсией» (1:1).

«Атлетико»

Как и у ближайшего оппонента, в активе у мадридской команды имеется 20 очков. Благодаря второстепенным показателям, столичный клуб занял 4 место в турнирной таблице.

Но в последнее время «матрасники» очень часто теряют очки в чемпионате. После победы над «Локомотивом» в еврокубках (2:0) подопечные Диего Симеоне дважды сыграли вничью в Примере.

В 8 туре «Атлетико» не смог поразить ворота «Вальядолида» (0:0), а в следующем матче Ла Лиги «индейцы» разошлись миром с «Валенсией» (1:1).

Затем мадридская команда одолела «Байер» в Лиге чемпионов (1:0), а спустя несколько дней на «Ванда Метрополитано» хозяева разобрались с «Атлетиком» (2:0). Но 29 октября «Атлетико» не выявил сильнейшего в матче с «Алавесом» (1:1).

Прогноз

На победу «Севильи» в поединке 12 тура Примеры букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,35, а на победу «Атлетико» — 3,20.

Несмотря на проблемы с созданием моментов и голами, мадридцы еще не разучились слаженно действовать в обороне. Наш прогноз на матч — победа «Атлетико» или ничья с коэффициентом 1,63. 0