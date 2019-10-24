«Порту» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Порту» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на стадионе «Драгау» 24 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Порту» — «Рейнджерс».

«Порту»

Сейчас в Группе G все 4 коллектива имеют по 3 балла. «Порту» на данный момент располагается на последнем месте в таблице исключительно по второстепенным показателям.

На старте еврокубковой кампании команда из одноименного города у себя дома победила «Янг Бойз» (2:1), а в игре 6 тура португальского первенства «драконы» одолели клуб «Санта Клара» (2:0).

Затем подопечные Сержиу Консейсау переиграли этого же соперника в Кубке лиги (1:0), а чуть позже сине-белые взяли верх над «Риу Аве» (0:1).

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Во второй встрече в Лиге Европы «Порту» потерпел поражение от «Фейеноорда» (2:0), а в 1/32 финала Кубка Португалии команда разгромила «Сомброес» (0:5).

«Рейнджерс»

Сейчас шотландский коллектив с 3 баллами в активе и разницей мячей 2:2 занимает 3 строчку в турнирной таблице квартета G.

В первом поединке группового этапа Лиги Европы команда из Глазго обыграла «Фейеноорд» (1:0), а затем она разгромила «Сент-Джонстон» в домашнем чемпионате (0:4).

25 сентября подопечные Стивена Джеррарда взяли верх над «Ливингстоном» (0:1), а чуть позже светло-синие победили «Абердин» (5:0).

В выездной встрече в ЛЕ гости потерпели поражение от «Янг Бойз» (2:1), но в 8 туре шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» снес «Гамильтон» (5:0). А в последнем на сегодняшний день матче коллектив Джеррарда расписал мировую с «Хартсом» (1:1).

Прогноз

Победа «Порту» в третьем туре группового этапа Лиги Европы оценивается коэффициентом 1,48, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,80, а на победу «Рейнджерс» — 6,60.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Порту» больше 1,5 с коэффициентом 1,55. 0