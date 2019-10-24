«Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, «Истанбул Башакшехир» будет принимать на своем поле «Вольфсберг» в третьем туре группового этапа Лиги Европы в квартете G. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг».

«Истанбул Башакшехир»

Команда начинала выступления в еврокубках с главного клубного турнира Старого света, но вылетела от «Олимпиакоса» — 1:0 и 2:0.

В первом туре Лиги Европы турки гостили в Риме у «Ромы» и были разбиты без шансов — 0:4.

Тем не менее, после римлян для «Истанбула» началась белая полоса. Команда провела шесть матчей, из которых в двух сыграла вничью и одержала четыре победы. Во втором туре ЛЕ турки принимали «Боруссию» Менхенгладбах и заработали первое очко — 1:1.

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В турецкой Суперлиге коллектив в прошлом туре 19 октября принимал «Гезтепе» и сумел победить — на 92-й минуте результативный удар нанес Мартин Шкртел.

После восьми туров «Истанбул» набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги.

«Вольфсберг»

В первом поединке в Лиге Европы австрийский клуб сенсационно одержал победу над «Боруссией» М в Германии. «Волки» всухую разгромили оппонентов — 4:0.

Во втором туре австрийцы встречались с «Ромой» дома и действовали вторым номером, но сумели сдержать более классного соперника — итальянцы увезли только ничью (1:1).

В последних трех турах чемпионата Австрии «Вольфсберг» добыл одну победу и дважды сыграл вничью. В прошлом туре состоялся принципиальный поединок с «Рапидом» в гостях. Команды разошлись миром — 1:1.

После 11 туров клуб занимает третье место в чемпионате Австрии, набрав 23 очка и отставая от лидирующего «Зальцбурга» на шесть пунктов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2.03, тогда как успех гостей оценивается в 3.55, а ничья — в 3.80.

Турки хорошо играют дома и имеют впечатляющую серию из шести игр без поражений. Тем не менее, австрийцы не менее хороши и сумели остановить даже «Рому». Предлагаем поставить на то, что «Вольфсберг» не проиграет за 1.84. 0