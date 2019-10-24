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    Сможет ли «Вольфсберг» прервать беспроигрышную серию турков?

    «Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг»
    Австрийцы уже набрали четыре очка
    В четверг, 24 октября, «Истанбул Башакшехир» будет принимать на своем поле «Вольфсберг» в третьем туре группового этапа Лиги Европы в квартете G. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.55
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    «Истанбул Башакшехир»

    Команда начинала выступления в еврокубках с главного клубного турнира Старого света, но вылетела от «Олимпиакоса» — 1:0 и 2:0.

    В первом туре Лиги Европы турки гостили в Риме у «Ромы» и были разбиты без шансов — 0:4.

    Тем не менее, после римлян для «Истанбула» началась белая полоса. Команда провела шесть матчей, из которых в двух сыграла вничью и одержала четыре победы. Во втором туре ЛЕ турки принимали «Боруссию» Менхенгладбах и заработали первое очко — 1:1.

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    В турецкой Суперлиге коллектив в прошлом туре 19 октября принимал «Гезтепе» и сумел победить — на 92-й минуте результативный удар нанес Мартин Шкртел.

    После восьми туров «Истанбул» набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги.

    «Вольфсберг»

    В первом поединке в Лиге Европы австрийский клуб сенсационно одержал победу над «Боруссией» М в Германии. «Волки» всухую разгромили оппонентов — 4:0.

    Во втором туре австрийцы встречались с «Ромой» дома и действовали вторым номером, но сумели сдержать более классного соперника — итальянцы увезли только ничью (1:1).

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    В последних трех турах чемпионата Австрии «Вольфсберг» добыл одну победу и дважды сыграл вничью. В прошлом туре состоялся принципиальный поединок с «Рапидом» в гостях. Команды разошлись миром — 1:1.

    После 11 туров клуб занимает третье место в чемпионате Австрии, набрав 23 очка и отставая от лидирующего «Зальцбурга» на шесть пунктов.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 2.03, тогда как успех гостей оценивается в 3.55, а ничья — в 3.80.

    Турки хорошо играют дома и имеют впечатляющую серию из шести игр без поражений. Тем не менее, австрийцы не менее хороши и сумели остановить даже «Рому». Предлагаем поставить на то, что «Вольфсберг» не проиграет за 1.84. 0

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    «Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Вольфсберг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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